В «Барселоне» опасаются, что Рафинья получил серьёзную травму

сегодня, 16:39
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

«Барселона» надеется на хорошие новости из расположения сборной Бразилии после того, как форвард Рафинья покинул поле в перерыве товарищеского матча против Франции из-за мышечного дискомфорта в правой ноге.

Главный тренер бразильцев Карло Анчелотти заменил 28-летнего вингера, и теперь каталонцы ждут результатов обследования. Клуб связался с медицинским штабом Бразилии, чтобы уточнить точный характер повреждения и принять решение: останется ли Рафинья на сборе для игры с Хорватией в среду или вернётся в Барселону досрочно.

В штабе «Барсы» рассчитывают, что это всего лишь мышечная перегрузка. Однако из лагеря сборной поступают тревожные сведения: возможно, речь о разрыве подколенного сухожилия — той же зоны, из-за которой игрок пропустил два месяца в конце прошлого года. Если диагноз подтвердится, это станет серьёзным ударом для команды на финишной прямой сезона.

Nenash
Nenash
сегодня в 17:07
Главное ногу не перепутать.. 🤭
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:04
Это удар будет для Барсы
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:52
Тут не опасатся надо - а качественное обследование проводить.
Гость
