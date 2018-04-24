Анчелотти в шаге от назначения на должность наставника сборной Италии

Согласно последней информации итальянской прессы, 58-летний специалист Карло Анчелотти в ближайшее время будет назначен главным тренером сборной Италии.

Экс-наставник «Баварии» вчера встретился в римском отеле с комиссаром Итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини и его помощником Алессандро Костакуртой. Встреча длилась более полутора часов, но стороны не пришли к согласию в финансовой части сделки.

Бюджет Итальянской федерации футбола на тренерский штаб составляет 5 млн евро в год, что гораздо меньше оклада Анчелотти в мюнхенском клубе. Затем Костакурта предложил Карло самому выбрать себе помощников, в число которых может войти сын Анчелотти Давиде, а также экс-игрок «Милана»: Андреа Пирло или Массимо Амброзини.

В Италии сообщают, что Анчелотти с большой вероятностью займет тренерский мостик сборной Италии.

В числе других кандидатов также назывались главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и наставник «Зенита» Роберто Манчини.