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Анчелотти в шаге от назначения на должность наставника сборной Италии

сегодня, 10:46

Согласно последней информации итальянской прессы, 58-летний специалист Карло Анчелотти в ближайшее время будет назначен главным тренером сборной Италии.

Экс-наставник «Баварии» вчера встретился в римском отеле с комиссаром Итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини и его помощником Алессандро Костакуртой. Встреча длилась более полутора часов, но стороны не пришли к согласию в финансовой части сделки.

Бюджет Итальянской федерации футбола на тренерский штаб составляет 5 млн евро в год, что гораздо меньше оклада Анчелотти в мюнхенском клубе. Затем Костакурта предложил Карло самому выбрать себе помощников, в число которых может войти сын Анчелотти Давиде, а также экс-игрок «Милана»: Андреа Пирло или Массимо Амброзини.

В Италии сообщают, что Анчелотти с большой вероятностью займет тренерский мостик сборной Италии.

В числе других кандидатов также назывались главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и наставник «Зенита» Роберто Манчини.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
сегодня в 16:13
Лучше бы уж манчини взяли
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:56
А как же Манчини и Каррера ?
Им то куда теперь ?
Не в эту дыру Ювентус после топ-клуба ....
Boxing1405
Boxing1405
сегодня в 14:08
Старый макаронник был унижен сказав недавно что фавориты ЛЧ это Ман Сити , Барселона и Реал не упоминув Баварию иза своих обид ))) а теперь просто и реала не будет ! Все как и должно быть!
cska plus
cska plus
сегодня в 13:43
Пресса сбивает всех с толку либо создаёт искусственно интригу.
Nety-net
Nety-net
сегодня в 13:41
Жаль, ну не чего, у газпрома денег много, и отвечать за них не надо, выкинули 100 миллионов, ещё 10ку не заметят, а за сборную Италии рад что не пригласили распиаренного тренеришку
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 13:20
На четверть шага отстает от него синьор Манчини !
60spartak na cska
60spartak na cska ответил Munutd
сегодня в 13:19
Munutd:
Нельзя было эту новость после разрыва контракта с Манчини выложить? Как теперь Зенит от него избавится?
пусть остается!
Munutd
Munutd
сегодня в 12:49
Нельзя было эту новость после разрыва контракта с Манчини выложить? Как теперь Зенит от него избавится?
Завтра
Завтра
сегодня в 12:40
Эуу, это как? Какой Анчелотти? Тарасята же уже Манчини назначили!
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 12:30
Блин. Да заберите уже Манчини наконец!!!
Отдадим за полцены!)
Палыч82
Палыч82 ответил loko7
сегодня в 12:24
loko7:
5 млн евро как раз для Манчини, ведь в Зените он получает 4,5 млн.
Ну это на весь тренерский штаб, ка написано, так что скорей всего поменьше получается, чем в Зените
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 12:14
Мои поздравления если это случится. ..Анчи действительно один из лучших тренеров мира.
loko7
loko7
сегодня в 11:13
5 млн евро как раз для Манчини, ведь в Зените он получает 4,5 млн.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:09
Стоп-стоп стоп! А как же Манчини? Питерские уже настроились, некоторые ногой перекрестились...
d_fincher
d_fincher
сегодня в 10:48
Манчини в шоке - застыл с чемоданами в дверях отеля.
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