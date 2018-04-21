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Как футбол уничтожил Венгера

21 апреля 2018, 19:37

Арсен не сдержал обещание, его одержимость «Арсеналом» стоила французу семейного счастья и работы мечты. «Соккер.ру» - о личной трагедии.

Француза уволили из «Арсенала»

Не нужно быть Кронке и Усмановым, чтобы понять секрет «добровольного ухода». Венгер заявлял, что доработает контракт до 2019 года до конца. А месяц назад сказал о «возрастной дискриминации». Странная фраза, но многие поняли – руководители «Арсенала» выдвинули ультиматум. Или уход «по собственному желанию», или увольнение в конце сезона.

Арсен оказался дезориентированным, как старик, забывший, как оказался посреди людной улицы, где вокруг молодежь с плакатами «Венгер – аут». Француз ведь странный дядька, человек старой школы. У него есть высшее экономическое образование, что редко для футболиста и тренера. Все по точной бухгалтерии, по расписанию, и только с замками на куртках годами не складывалось.

Зато умел быть непосредственным и трогательным. Например, написал «любовное» письмо 91-летней поклоннице «Арсенала». И во время летнего отдыха Венгера фотографы привозят массу забавных пляжных фото – готовых мемов. Вряд ли о таком публичном образе мечтают главные тренеры топ-уровня, но Арсен и не топ. Начал копировать наработки Гвардиолы, применял чужие идеи – как с тремя центральными, и потерял тренерское лицо.

Не верил, что «Арсенал» может пройти «Баварию», вот они и не проходили. Сенсации в футболе рождаются от дикого настроя и железобетонной веры. А когда вы видели последний раз «Арсенал» стабильным и мотивированным от августа по май? Так что это увольнение, а не уход на пенсию.

Клуб жестоко поступил с Арсеном

Возможно, Венгера подкосило расставание с женой. Пока боссы «канониров» пытались выкупить друг у друга «Арсенал», не заметили, что бухгалтер сломался. Арсен – легенда АПЛ, оказался в личной передряге, из которой в его возрасте выйти новым и молодым сложно. Три года назад ушла жена Анни, с которой встречался и жил много десятилетий.

Хотя желтая британская пресса приписывала Венгеру короткий роман с молодой дамой, ее имя нигде не всплыло. Вряд ли супруга отказалась жить с Арсеном из-за выдуманной СМИ измены. Во-первых, не похож на ловеласа. Во-вторых, даже если была связь, вряд ли молодой даме от старика нужно что-то, кроме денег. Так что сейчас тренер одинок, что страшно в его возрасте.

Для деда резкая смена обстановки – стресс, а реальной причиной расставания с женой может быть измена, которую не простить. Измена с «Арсеналом». Венгер десять лет назад сказал, что условился с родными – в 2013 году завершает карьеру главного тренера. И не смог, ведь за два девятилетия не пропустил ни одной тренировки «Арсенала» ни по болезни, ни по любой другой причине, вроде рождения единственной дочери.

Похоже, жена не простила Венгеру, что не сдержал слово. Оказался один в четырех стенах и начал цепляться за единственное, что раньше вдохновляло – футбол. Цеплялся неумело, но отчаянно. И в этом жестокость «Арсенала»: Не нашлось благородного палача, который смог бы вовремя прекратить мучения. Клуб проявил неуважение к легенде, не отправив его в отставку, не дав новому тренеру сезон 2015/16, чтобы сделать «канониров» чемпионами Англии в борьбе с «Лестером». Это была бы перезагрузка, о которой сейчас можно только мечтать!

«Канониры» тогда лидировали в таблице после 21-го тура даже с Венгером. Никто не мешал оторваться от нестабильного «Манчестер Сити» и сенсационного «Лестера». Никто, кроме тренера – после ухода жены француз не был готов удивить мир еще раз, как в знаменитом сезоне без поражений.

Венгеру нельзя продолжать карьеру?

Ни в коем случае. Арсен зря думает о новых вызовах. Венгер не привык жить вне «Арсенала», а мир жесток. Сэр Алекс понял, что уходить надо вовремя, и шотландец навсегда останется легендой МЮ, ведь ушел чемпионом. В октябре прошлого года даже одержимый футболом Харри Реднапп сделал самый большой подарок жене, тете Лэмпарда – завершил карьеру тренера не ногами вперед, как в шутку планировал много лет.

Теперь пришла очередь Венгера выжить. Если история с «Арсеналом» завершится победой в ЛЕ, то Арсену нужно купить дорогущий подарок жене – широкий жест для футбольного скряги, и выбрать между игрой и старостью с теми, кто его любил не за победы, именно второе. Венгер дал футболу не меньше, чем футбол дал ему. Но у Арсена есть должок перед родными. Его дочери всего двадцать два, но Лия росла без отца, который всегда был в разъездах.

Разница в возрасте такая, что мог быть дедушкой, не обязательно Арсен понимает дочь и ее проблемы. Поэтому Венгеру важно найти время для общения с близкими. Девушка выросла умной, закончила Кембридж, может понять, как папа попал в западню: представлял себя значимым тренером, который приносит клубу прибыль, а может в итоге оказаться тем, кто сдерживал «Арсенал» от рывка в самых успешных сезонах из последних четырнадцати. Ведь стоит признать, что тренерских поражений у Венгера слишком много.

Он сейчас как Капелло последних лет – врагу не пожелаешь такого наставника. Поэтому когда говорят, что «Зенит» мечтает заполучить Арсена, становится понятно, как в России оказался Манчини. Французу нельзя работать с клубами, ведь неудачу с «Арсеналом» важно перекрыть, а не усугублять.

«Арсенал» теперь выиграет Лигу Европы?

Зная Венгера и его паникующую команду – не выиграет. Но если футболисты «Арсенала» не попытаются чудом выбить из Лиги Европы однозначного фаворита «Атлетико» и потом не умрут ради победы в финале, то они – бездушные роботы. Венгер нуждался в отставке. А дошло до того, что Арсен уходит, ведь «Арсенал» превратился в середняка АПЛ, который мечтает об удачном сезоне в Лиге Европы и путевке в ЛЧ в обход чемпионата.

Плохо, что все так завершается, но замечательно, что остается возможность для красивого расставания. Фанаты «Арсенала» благодарят Венгера за прошлое, но проклинают за настоящее. Перед нами печальный старик – даже после побед смешной французский акцент не добавляет дежурным и унылым фразам веселья. Арсен посвятил почти всю жизнь футболу, но рискует уйти побежденным.

Жалость не относится к чувствам, в которых нуждаются мужчины. Но понимание, что решение не завершать карьеру в 64 года и маниакальная привязанность к «Арсеналу» стоили Венгеру личной жизни, заставляют иначе взглянуть на историю его тренерской неудачи. И пожелать побед в ближайших еврокубковых матчах против фатального неудачника решающих поединков Симеоне.

Венгеру не стоит отдавать кубок УЕФА за былые заслуги. Но если команда, которая с боями прошла ЦСКА, заслужит трофей – это будет началом новой страницы в жизни француза и самого «Арсенала», но уже без Арсена.

Венгер может спасти репутацию и себя?

В суде Страсбурга лежит документ, в котором сказано, что жена официально не живет с Арсеном, но формально это не развод. Так что Венгеру пора или вообще стать комментатором-экспертом, или подписать контракт с ПСЖ, став спортивным директором у тренера Тухеля. Убедить пока еще жену Анни перебраться в Париж и вернуть репутацию проницательного селекционера, коим был много лет назад. К тренерскому ремеслу – слишком интенсивному и давящему на психику, Арсену вряд ли стоит возвращаться.

Чем большего добьется как директор – тем быстрее забудутся последние годы. И возродится в памяти золотая эпоха. Нет лицемерия, что сейчас Венгера хвалят и называют великим, а вчера ругали, поскольку было минимум два Арсена. Один ставил на чемпионства, будучи главным другом-врагом Фергюсона, а второй засиделся в «Арсенале», чем и вызвал гнев болельщиков. Но если судьба уготовала Венгеру в качестве подарка первую в жизни победу в еврокубке – надо уходить с благодарностью и без обид.

Никакой «Зенит», никаких китайцев, важен переход на должность, где можно отдыхать чаще и не принимать решения в первую же секунду после возникновения задачи. Пока же можно пожалеть, что Арсен отказался от работы мечты - сборной Франции, которую возглавляет «бухгалтер» Дешам, а позже подхватит Зидан. Венгер мог их опередить, оказаться французским Дель Боске – и тогда финал Евро-2016, возможно, сложился бы не в пользу команды Роналду. Но Венгер оказался слишком упрямым и за это поплатился.

На данный момент нет семьи, увольняют из «Арсенала», и хотя предложений масса, удачные не связаны с работой главным тренером. У Венгера осталось три патрона и три игры – две с «Атлетико» и возможный финал Лиги Европы. Француз сейчас разбитый и, не исключено, очень одинокий и тихий старик, которого легко критиковать в футболе, поскольку есть за что. Но помним – очень давно был очень хорош. Правда, до монументального величия не хватило мудрого шага Фергюсона – умения покинуть бровку и оказаться повыше, на трибуне.

Жесткая история титулованного миллионера, которому не нужны деньги, но зачем-то их зарабатывал сотнями миллионов для команды, которая скорее остро нуждается в больших вызовах, чтобы обложка и наполнение совпадали. Видать, вправду привычка к власти испепеляют даже глыб. «Арсенал» исторически - дерзкий клуб новаторов и романтиков, Арсен сейчас ни первый, ни второй. Да, сам виноват, но это не значит, что французу нельзя посочувствовать.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
16 мая в 15:52
Исключительно ненависть и неприязнь вызывает данный материалишко. Извиняюсь за грубость, но я не могу понять одного: с чего всякие задроты, не имеющие отношения к большому футболу, ни сыгравшие ни одной игры в топ клубе, ни проведшие ни одной тренировки, рассуждают о каком-то сочувствии к ВЕНГЕРУ? Мальчик, ты болен манией величия! Твоё сочувствие возможно необходимо бездомным животным...и то сомневаюсь, что: а) ты на это способен б) оно им действительно нужно.
Футбол убил Деда-ну это же,б****, смешно!Венгер пытался спасти Футбол в то время, как его убивали такие же задроты-пенсионеры из фифа и уефа!
Дед Мазая
Дед Мазая
26 апреля в 09:30
Автору бы еще сравнить бюджеты лидеров АПЛ и их составы с Арсеналом...
mat73
mat73
25 апреля в 05:14
Зря смеётесь над Венгером, не заслужил он того. Даже я , не болельщик английского футбола и Арсенала, уважаю его. Кто знает, где был бы клуб, если не он? Мало там у них Блекбернов, Астон-вилл и Ноттингемов?
aNOOBis
aNOOBis
24 апреля в 14:34
Так Себе Аналитик:
Самое смешное, что автор спалился ниже, когда заминусил отрицательные комменты, оказывается, это дело рук Джобса))) Я было на Горина пенял, его стиль, а, оказывается, он уже учеников завел))
:-D
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
23 апреля в 15:06
aNOOBis:
"теория относительности", таки, научно обоснована :-D Общая и Частная теории относительности-нефига не домыслы
Самое смешное, что автор спалился ниже, когда заминусил отрицательные комменты, оказывается, это дело рук Джобса))) Я было на Горина пенял, его стиль, а, оказывается, он уже учеников завел))
aNOOBis
aNOOBis
23 апреля в 11:30
Так Себе Аналитик:
Редкое 73о, столько домыслов, что никчемный автор мог бы теорию относительности написать.
"теория относительности", таки, научно обоснована :-D
Общая и Частная теории относительности-нефига не домыслы
aNOOBis
aNOOBis
23 апреля в 11:27
Vizor:
Думается, скорее Венгера ушли, чем сам принял такое решение.. Джош Кронке постарался, за что его я зауважал в отличие от папаньки. Но, почему за день до объявления об отставке высказывания Арсена были ещё в духе - я уже ищу новичков на лето?. Не пойму, ведь не за один день такие решения принимаются. Но финал всё-таки получился уже хэпи-енд для всех сторон, а если ещё ЛЕ возьмут, то совсем радостно будет
Наверняка на него оказывалось давление, но я не хочу отказывать ему в праве уйти "по собственному желанию"
...вместо "несоответствия занимаемой должности"
dinoel
dinoel
23 апреля в 11:08
Не дочитал. Скучно
Max Semenikhin
Max Semenikhin
23 апреля в 01:21
TARAS88:
Мечтают главные тренеры топ-уровня, но Арсен и не топ....... мде, даже читать не буду
Ну да,назвать ВЕНГЕРА не "топом"-это мрак! Автор............................................. не очень разбирается в футболе.
Liver1892
Liver1892
22 апреля в 23:44
бедный пуховик, достоин уважения, даже несмотря на обструкции от болел своих и чужих, тренеров, журналистов
Твой Арсен
Твой Арсен
22 апреля в 22:33
Да, вспоминаю его противостояния с МЮ. Это было похлеще Реала/Барселоны. Как же это было круто. Венгер постоянно говорил, что он не может так закупаться, как другие, выбрасывая по 50-60 млн. евро. Так что если пригласят в ПСЖ, надо идти. Будет брать футболистов под себя, каких захочет, а не то, что не нужно другим. Хотя мне кажется, что такое предложение поступит ему только если он возьмет ЛЕ, да и то вероятность маленькая. Ведь владельцы ПСЖ мечтают о победе в ЛЧ. А Венгер так и не смог достичь этой цели, хотя он сам говорил, что его мечта - выиграть именно этот трофей с Арсеналом. Арсенал мог бы ему предложить пост директора, как МЮ предложил Фергюсону. Но наверно так не случиться. Вообще ему лучше идти во французскую лигу 1 и взять себе какой-нибудь добротный клуб, типа Марселя, Лиона.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
22 апреля в 22:03
Редкое 73о, столько домыслов, что никчемный автор мог бы теорию относительности написать.
Vizor
Vizor
22 апреля в 14:19
aNOOBis:
Что-то очень зло. Домыслов больше чем фактов. Ушёл и ушёл, зачем его в догонку ещё пинать? Всё равно это поступок, и он его совершил, не стал дожидаться изгнания. Желаю ему здоровья еще на долгие годы.
Думается, скорее Венгера ушли, чем сам принял такое решение.. Джош Кронке постарался, за что его я зауважал в отличие от папаньки. Но, почему за день до объявления об отставке высказывания Арсена были ещё в духе - я уже ищу новичков на лето?. Не пойму, ведь не за один день такие решения принимаются. Но финал всё-таки получился уже хэпи-енд для всех сторон, а если ещё ЛЕ возьмут, то совсем радостно будет
robik
robik
22 апреля в 12:38
За 22 года Времени Венгера в "Арсенале" команды АПЛ сменили 299 тренеров.
Автор цепко по многим фактам и едко всё-таки "поплясал на костях" Профессора. Но история футбола неумолима, как подобранные под авторское настроение факты. 20 апреля 2018 останется в истории знаменитого клуба как день неизбежно добровольного ухода Арсена Венгера. А дежурные статьи на просторах инета никто не вспомнит.
drimmer
drimmer
21 апреля в 22:25
Правдин Семён:
Арсен много ошибался в последнее время. Но он легенда. Уходит он и будто уходим потихоньку мы..Грустно осознавать. .Кто без всяких гуглов помнит тренера, ведущего Арсенал до него? По-честному?
Неее) Я тогда походу как бы. Молод еще был, во)
drimmer
drimmer
21 апреля в 22:11
Давал бы результат, его бы и в 100 лет держали. А так Венгер поступил по подобию - я тебя породил, я тебя и убью

Сенсации в футболе рождаются от дикого настроя и железобетонной веры. А когда вы видели последний раз «Арсенал» стабильным и мотивированным

О!!! И я о том. Ошибочная пенка решила в матче против армейцев. Так бы все было еще печальнее. Хотя однофигственно грустно, так провожать автора 100500 моментов счастья, и без этой статьи
Правдин Семён
Правдин Семён
21 апреля в 22:02
Арсен много ошибался в последнее время. Но он легенда. Уходит он и будто уходим потихоньку мы..Грустно осознавать. .Кто без всяких гуглов помнит тренера, ведущего Арсенал до него? По-честному?
Islam0500
Islam0500
21 апреля в 22:02
Даже не верится в это, ведь уходит целая эпоха! Венгер в свое время действительно, был одним из лучших тренеров мира. Особенно умел раскрывать молодых игроков. Ведь тренерскому мастерству Профессора обязаны своим становлением многие яркие звезды, на которых тренер обращал внимание далеко не в самые очевидные моменты. Будущие иконы "Арсенала" Анри (21 год) и Виейра (19 лет) прибыли в Лондон из Италии: первый не прижился в "Ювентусе", второй – полировал скамейку в "Милане". 16-летний Сеск Фабрегас перебрался к Венгеру из академии "Барселоны" и был бережно подведен к стартовому составу. К характерному и себялюбивому 20-летнему Робину ван Перси был найден грамотный подход: голландец был хорош, еще находясь в тени Анри, и расцвел после ухода француза. Фредди Юнгберга обнаружили в шведском "Хальмстаде", а еще можно назвать Алекса Окслейда-Чемберлена, Аарона Рэмси, Тео Уолкотта, Кирана Гиббса, Джека Уилшира, Начо Монреаля, Эктора Бельерина и других…Также при Венгере «Арсенал» до текущего сезона неизменно принимал участие в Лиге чемпионов. Более того, 14 раз подряд обязательно выходил в плей-офф. Выиграть турнир ему не удалось, но подобная стабильность на фоне непростой финансовой ситуации не может не вызывать уважения. Думаю если бы "пушкари" не жили в условиях жесткой экономии и регулярно выделяли бы солидные средства на большие трансферы, то Венгер завоевал бы куда больше титулов и не пришлось бы пережить эту девятилетнюю бестрофейную засуху.Теперь в ЛЕ я буду болеть за "Арсенал", чисто ради Венгера, чтобы смог уйти достойно!
Артемий Бойко
Артемий Бойко
21 апреля в 21:55
>"Французу нельзя работать с клубами, ведь неудачу с «Арсеналом» важно перекрыть, а не усугублять"

Простите, что? Неудача с Арсеналом? А ничего, что он сыграл в АПЛ (но не всего) больше матчей чем САФ, 3 раза стал чемпионом АПЛ, по 7 раз выигрывал кубок и суперкубок Англии? И в целом стабильно держался на посту в таком сложном клубе как Арсенал, а сам Арсенал стабильно держал в топах АПЛ. Да что тут писать: сам факт, что он руководил Арсеналом в течении 22 лет красноречиво опровергает "неудачу" Арсенала. Мало какой тренер в Англии больше 3-4 лет держится, а тут 22.
Неудачным можно назвать только последний сезон, а не Арсенал.
Xtraz
Xtraz
21 апреля в 21:53
О чем спор то? Человек всю жизнь занимался работой, о которой (по его же словам) и мечтал. И не за 10 рублей, будучи забойщиком в шахте, между прочим. Тренировал все это время топ клуб, денег заработал на 2 жизни вперёд. Вы реально думаете, что он психологически сломался и его надо жалеть?)
Groove000
Groove000
21 апреля в 21:40
увидел его в желтой мастерке, подумал, что в Боруссию перешел)
DuBSTeR
DuBSTeR
21 апреля в 20:51
статья шлак.
TARAS88
TARAS88
21 апреля в 20:46
Мечтают главные тренеры топ-уровня, но Арсен и не топ....... мде, даже читать не буду
112910415
112910415
21 апреля в 20:12
большой, легендарный...переживший своё время
aNOOBis
aNOOBis
21 апреля в 19:53
Что-то очень зло. Домыслов больше чем фактов.
Ушёл и ушёл, зачем его в догонку ещё пинать?
Всё равно это поступок, и он его совершил, не стал дожидаться изгнания.
Желаю ему здоровья еще на долгие годы.
Свиняка
Свиняка
21 апреля в 19:43
Задрали уже с этим Венгером!!! Везде новости о нем, ну уходит и уходит, развели блин Санта Барбару
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