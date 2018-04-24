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Кроос: «Думаю, что одолеть „Баварию“ сейчас будет тяжелее, чем в прошлом году»

сегодня, 10:56
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 21:45 Не начался

Полузащитник «Реала» Тони Кроос завтра выступит против своей бывшей команды — «Баварии». Игрок делится ожиданиями от противостояния в полуфинале Лиги чемпионов:

«Конечно, это особенные матчи - играть против команды, цвета которой ты защищал шесть-семь лет. Я увижусь со многими ребятами, с которыми вместе играл или продолжаю играть в сборной.

Я и сам играл под началом Юппа Хайнкеса и знаю, что это топовый тренер. Когда он вернулся, изменился настрой всей команды. После его возвращения „Бавария“ заиграла гораздо лучше, так что я думаю, что одолеть ее будет тяжелее, чем в прошлом году, но посмотрим. Помню четвертьфинал прошлого сезона, когда мы пробились дальше [в овертайме]. Посмотрим, как сложится в этом году.

Выиграть Лигу чемпионов сложнее всего. Наверное, этот турнир открывает наши секретные способности. Эмоции всегда имеют значение, особенно в те дни, когда мы играем матчи Лиги чемпионов на „Бернабеу“. И это видно по нашим результатам.

Очень многие наши футболисты имеют богатый опыт участия в топовых матчах. Именно поэтому мы сохраняем спокойствие в сложных ситуациях, ведь знаем, что можем обыграть любого. Порой мы не ведем в счете, но всегда можем быстро исправить положение. „Реал“ бывал в самых разных ситуациях, а потому мы не начнем паниковать».

Команды рассудит голландский арбитр Бьорн Куйперс.

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Все комментарии
No problem
No problem ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 16:07
Ragnar_Lodbrok:
https://www.youtube.com/watch?v=Smg7MxxyE8A Когда судья в форме, Реал схавает любого
Не ной.
Не гоже фану гранда сопли распускать.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил No problem
сегодня в 14:19
No problem:
Засади своим бывшим товарищам,своим фирменным ударом.. а еще лучше два и норм. Когда Мадрид в форме,он схавает любого. Любого епта!

Когда судья в форме, Реал схавает любого
Boxing1405
Boxing1405 ответил Ruslan3132
сегодня в 14:05
А Баварии хватит и 80 % чтобы сокрушить любой супер клуб включая реал !
Boxing1405
Boxing1405
сегодня в 14:03
Никаких шансов для вас Тони , завтра ты и так сам поймешь
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ruslan3132
сегодня в 13:51
Ruslan3132:
Сыграй Реал на 100% ни один клуб мира не остановит их. Никогда.
Руслан, салам ! Никогда не говори никогда )
Ибо история ЛЧ опровергала это и не раз )
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 12:29
Сыграй Реал на 100% ни один клуб мира не остановит их. Никогда.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 11:21
Представляю как Мюнхен наш "проходной двор" будет прессовать.........вот и не паникуйте! Нужно выстоять и что то придумать в атаке.
No problem
No problem
сегодня в 11:16
Засади своим бывшим товарищам,своим фирменным ударом..
а еще лучше два и норм.
Когда Мадрид в форме,он схавает любого.
Любого епта!
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