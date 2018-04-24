Кроос: «Думаю, что одолеть „Баварию“ сейчас будет тяжелее, чем в прошлом году»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос завтра выступит против своей бывшей команды — «Баварии». Игрок делится ожиданиями от противостояния в полуфинале Лиги чемпионов:

«Конечно, это особенные матчи - играть против команды, цвета которой ты защищал шесть-семь лет. Я увижусь со многими ребятами, с которыми вместе играл или продолжаю играть в сборной.

Я и сам играл под началом Юппа Хайнкеса и знаю, что это топовый тренер. Когда он вернулся, изменился настрой всей команды. После его возвращения „Бавария“ заиграла гораздо лучше, так что я думаю, что одолеть ее будет тяжелее, чем в прошлом году, но посмотрим. Помню четвертьфинал прошлого сезона, когда мы пробились дальше [в овертайме]. Посмотрим, как сложится в этом году.

Выиграть Лигу чемпионов сложнее всего. Наверное, этот турнир открывает наши секретные способности. Эмоции всегда имеют значение, особенно в те дни, когда мы играем матчи Лиги чемпионов на „Бернабеу“. И это видно по нашим результатам.

Очень многие наши футболисты имеют богатый опыт участия в топовых матчах. Именно поэтому мы сохраняем спокойствие в сложных ситуациях, ведь знаем, что можем обыграть любого. Порой мы не ведем в счете, но всегда можем быстро исправить положение. „Реал“ бывал в самых разных ситуациях, а потому мы не начнем паниковать».

Команды рассудит голландский арбитр Бьорн Куйперс.