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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

Германия подала заявку на проведение Евро-2024

сегодня, 13:51

Пресс-служба УЕФА официально сообщила, что Германия подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года. Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель, находясь в швейцарском Ньоне, передал документы на заявку генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису

«Мы представили отличную концепцию для проведения идеально организованного турнира, которая даст возможность УЕФА развивать футбол в Европе. Чемпионат 2024 года, организованный в сердце Европы, позволит всем командам получить максимальную поддержку от своих болельщиков. В то же время, мы строим мосты между людьми разных национальностей и вносим важный вклад в оживление ценностей футбола и современного гражданского общества», - сказал Гриндель.

Прием заявок завершится 27 апреля, а 27 сентября Исполком УЕФА выберет страну проведения турнира. Также планирует подать заявку делегация Турции.

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Все комментарии
ильфат татарин
ильфат татарин
сегодня в 16:29
А ЧЕ НЕ украине!!!
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 16:17
Давайте хозяином че-24 сделаем Люксембург. Надо поднимать уровень футбола там. В России это делать бесполезно.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:31
Вроде их за руку уже ловили на подкупе при выборе хозяйки чемпионата и снова разрешают участвовать?
Морозовский
Морозовский
сегодня в 15:10
Германия справится - "газпрём" поможет!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 15:08
Евро-88 у них неплохо для нас сложилось. Кроме финала
Exort
Exort
сегодня в 14:51
они же недавно проводили в 2006 вроде, другим пусть дадут
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 14:24
опять Германия, опять Франция...даешь Италию, Испанию или др. альтернативы
Юррыч
Юррыч
сегодня в 14:05
Германия пока лучший вариант, во много лучше Франции.
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