Германия подала заявку на проведение Евро-2024

Пресс-служба УЕФА официально сообщила, что Германия подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года. Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель, находясь в швейцарском Ньоне, передал документы на заявку генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису.

«Мы представили отличную концепцию для проведения идеально организованного турнира, которая даст возможность УЕФА развивать футбол в Европе. Чемпионат 2024 года, организованный в сердце Европы, позволит всем командам получить максимальную поддержку от своих болельщиков. В то же время, мы строим мосты между людьми разных национальностей и вносим важный вклад в оживление ценностей футбола и современного гражданского общества», - сказал Гриндель.

Прием заявок завершится 27 апреля, а 27 сентября Исполком УЕФА выберет страну проведения турнира. Также планирует подать заявку делегация Турции.