По версии из источника, полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста может продолжить карьеру в АПЛ.



Безупречная игра ветерана команды в финале Кубка Испании против «Севильи» вывела хавбека на трансферный рынок, где теперь им интересуется «Манчестер Сити». Помимо «горожан» Иньесту хотел бы приобрести также и «Арсенал».



Ранее сообщалось, что Андрес собирается продолжить карьеру в Китае, однако теперь появились разногласия в целесообразности переезда в Поднебесную, ведь сам игрок выступает еще на довольно высоком уровне.