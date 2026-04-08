Мостовой призвал «Спартак» сыграть «нагло» против «Зенита»

сегодня, 15:12
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20:45 Не начался

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказал мнение о предстоящем матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Спартак» едет туда за проходом в дальнейший раунд. Первый тайм в прошлом матче красно-белые провели сильнее «Зенита». Спартаковцы должны выйти нагло и навязать свою борьбу. Но «Зенит» к этому готов и думаю, что тут будет такое перетягивание канатов. Но шансов на победу у петербуржцев все-таки больше.

Матч состоится сегодня, 8 апреля.

Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 17:11, ред.
Откуда у него зуб на Спартак?)...
ушёл куда хотел и никто его не держал...выслужиться просто хочет перед болельщиками Зенита, не понимает что они этого не оценят)...
cwka8dy6m4nh
сегодня в 16:55
Царь плохого не посоветует, только они так не умеют
7q2dw3s353x7
сегодня в 16:34
Зениту только победы с крупным счетом со злом.
112910415
сегодня в 16:19
а голова-то холодной должна оставаться..
CCCP1922
сегодня в 16:06
Желаю Спартаку победить Зенит в его логове!!!
lazzioll
сегодня в 16:04
нравится же человеку быть эдаким деревенским дурачком.. или ему платят за это
lotsman
сегодня в 15:51
Спартак и Зенит встретятся в третий раз в этом сезоне. Дома Зенит обыграл Спартак со счетом 2:0, а встреча в столице завершилась вничью 2:2. Пока счёт 4 - 2 в пользу Зенита. В составе Зенита особую опасность для Спартака сейчас представляет Соболев. Во-первых, он после возобновления сезона забил пять мячей в семи матчах, показав лучший отрезок в Зените, во-вторых у него имеется зуб на Спартак. К тому же он отличился в недавнем матче со Спартаком.
Победитель этой пары сыграет в финале пути регионов с Армейцами.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:36
В 10 защитников трудно играть нагло...
rxvhepk9sfby
сегодня в 15:16
Ну если царь сказал, то все ....будут играть нагло
