Мостовой призвал «Спартак» сыграть «нагло» против «Зенита»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказал мнение о предстоящем матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
«Спартак» едет туда за проходом в дальнейший раунд. Первый тайм в прошлом матче красно-белые провели сильнее «Зенита». Спартаковцы должны выйти нагло и навязать свою борьбу. Но «Зенит» к этому готов и думаю, что тут будет такое перетягивание канатов. Но шансов на победу у петербуржцев все-таки больше.
Матч состоится сегодня, 8 апреля.
ушёл куда хотел и никто его не держал...выслужиться просто хочет перед болельщиками Зенита, не понимает что они этого не оценят)...
Победитель этой пары сыграет в финале пути регионов с Армейцами.
