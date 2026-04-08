Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМероприятияРоссия. Кубок 2025/2026

Память Луческу почтят минутой молчания перед матчем «Зенит» — «Спартак»

сегодня, 15:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20:45 Не начался

Перед сегодняшним матчем Кубка России «Зенит» – «Спартак» будет объявлена минута молчания в память о тренере Мирче Луческу, который скончался на этой неделе в возрасте 80 лет.

Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне‑2016/17. Под его руководством команда стала обладателем Суперкубка России и бронзовых медалей чемпионата страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Capral
сегодня в 17:01
Тренер, сумевший составить конкуренцию в чемпионате Украины, тогдашнему, безоговорочному лидеру киевскому Динамо и завоевать пять чемпионских титулов подряд- Достоин Уважения. Много тренеров, разных, до Мистера, работали в Шахтере, уже, при непосредственном руководстве Р.Л.Ахметова, но превратить Шахтер в игрушку- сумел только Луческу. Ему удалось волшебство- вылепить из самой силовой и атлетичной советской команды, одну из техничнейших европейских команд, что традиционно было максимально сложно... И конечно невозможно не отметить то обстоятельство, что Мирча готовил футболистов игравших в Донецке, в ведущие европейские клубы.
Единственное, что можно отметить негативное в работе Луческу, это то, что в ЛЧ, он выступал крайне слабо. Можно вспомнить разгромы от Лацио-1:5 или от Баварии-0:7. Но в целом, он превратил Шахту- в мощный, и очень техничный коллектив, с его собственным, самобытным лицом!!!
Alex_67
сегодня в 16:21
Луческу заслужил подобную честь
112910415
сегодня в 16:15
будем помнить большого тренера
Scorp689
сегодня в 16:11
Уходят футбольные легенды...
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:48
Светлая память хорошему тренеру...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 