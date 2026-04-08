Память Луческу почтят минутой молчания перед матчем «Зенит» — «Спартак»

Перед сегодняшним матчем Кубка России «Зенит» – «Спартак» будет объявлена минута молчания в память о тренере Мирче Луческу, который скончался на этой неделе в возрасте 80 лет.
Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне‑2016/17. Под его руководством команда стала обладателем Суперкубка России и бронзовых медалей чемпионата страны.
Единственное, что можно отметить негативное в работе Луческу, это то, что в ЛЧ, он выступал крайне слабо. Можно вспомнить разгромы от Лацио-1:5 или от Баварии-0:7. Но в целом, он превратил Шахту- в мощный, и очень техничный коллектив, с его собственным, самобытным лицом!!!
