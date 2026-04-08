Память Луческу почтят минутой молчания перед матчем «Зенит» — «Спартак»

1775651900

сегодня, 15:38

Перед сегодняшним матчем Кубка России «Зенит» – «Спартак» будет объявлена минута молчания в память о тренере , который скончался на этой неделе в возрасте 80 лет.

Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне‑2016/17. Под его руководством команда стала обладателем Суперкубка России и бронзовых медалей чемпионата страны.