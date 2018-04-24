Бышовец: «У „Спартака“ в этом сезоне нет воли к победе»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал ситуацию вокруг московского «Спартака», который проигрывает свои последние матчи.

«Оценивать положение Карреры сложно, не зная обстановки внутри команды, но результаты трех последних матчей „Спартака“ действительно оставили много вопросов. Такие неудачи, как вчера и на прошлой неделе, носят для „красно-белых“ уже хронический характер. То, что случилось с командой за этот короткий срок, напоминает ситуацию с увольнением Дмитрия Аленичева, когда клуб вылетел из Лиги Европы, проиграв кипрскому АЕКу.

На протяжении долгого времени мы видим проблемы в обороне. Лично я не заметил, чтобы велась какая-то работа для решения этой проблемы. Несмотря на привлечение достаточного количества иностранных и отечественных футболистов в защитную линию, ее надежность не возрастает. В игре „Спартака“ нет сбалансированности, оборона и переход в атаку оставляют желать лучшего.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, а спасается тот, кто борется. И это уже проблема всей команды, не только тренера. Если в прошлом сезоне мы говорили о единой воле спартаковцев к победе, то в этом сезоне она отсутствует».