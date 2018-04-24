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Бышовец: «У „Спартака“ в этом сезоне нет воли к победе»

вчера, 19:30

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал ситуацию вокруг московского «Спартака», который проигрывает свои последние матчи.

«Оценивать положение Карреры сложно, не зная обстановки внутри команды, но результаты трех последних матчей „Спартака“ действительно оставили много вопросов. Такие неудачи, как вчера и на прошлой неделе, носят для „красно-белых“ уже хронический характер. То, что случилось с командой за этот короткий срок, напоминает ситуацию с увольнением Дмитрия Аленичева, когда клуб вылетел из Лиги Европы, проиграв кипрскому АЕКу.

На протяжении долгого времени мы видим проблемы в обороне. Лично я не заметил, чтобы велась какая-то работа для решения этой проблемы. Несмотря на привлечение достаточного количества иностранных и отечественных футболистов в защитную линию, ее надежность не возрастает. В игре „Спартака“ нет сбалансированности, оборона и переход в атаку оставляют желать лучшего.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, а спасается тот, кто борется. И это уже проблема всей команды, не только тренера. Если в прошлом сезоне мы говорили о единой воле спартаковцев к победе, то в этом сезоне она отсутствует».

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Все комментарии
Сов Армия
Сов Армия
вчера в 23:02
А у него этой воли и никогда не было
Pozitivs
Pozitivs
вчера в 21:46
Они ее в Ливерпуле проиграли.
Семьнуль команда
Семьнуль команда ответил SHMEL
вчера в 21:40
SHMEL:
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников призвал фанатов "Спартака" к бойкоту домашних игр РФПЛ.... Доигрались...
Посещаемость регулирует.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 21:06
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 21:04
    Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников призвал фанатов "Спартака" к бойкоту домашних игр РФПЛ....
    Доигрались...
    Jimmy Jimmy
    Jimmy Jimmy
    вчера в 20:42
    Деньги на подкуп кончились.
    cpartak60
    cpartak60 ответил InKarpinWeTrust
    вчера в 20:31
    InKarpinWeTrust:
    БЫШОВЕЦ: В ЭТОМ СЕЗОНЕ У СИМОНЯНА НЕТ ЮБИЛЕЯ!
    если сказать нечего молчи а человека не хами!иди уроки учи!вам хватит бань и всякой ерунды!
    InKarpinWeTrust
    InKarpinWeTrust
    вчера в 20:19
    БЫШОВЕЦ: В ЭТОМ СЕЗОНЕ У СИМОНЯНА НЕТ ЮБИЛЕЯ!
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 20:00
    Самое забавное, что Каррера всегда был тренером отвечающим за защиту!
    И это в Спартаке самое слабое звено!
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 19:46
    моральный спад, его нужно переступить
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 19:46
    У Спартака нет некоторых игроков и судейского свистка...
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 19:44
    Воля волей, если сил невпроворот... ©️

    А кабинетные кони всё про своё, ахахаха!!!)))
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 19:41
    Я бы немного поправил Бышовца:у поросят нет воли уже лет пятнадцать,просто в прошлом году был юбилей,на который им подарили чемпионство.
    FROLL 001
    FROLL 001
    вчера в 19:35
    Просто в этом сезоне нет юбилеев спартачей и не всегда чемоданчики Федуна находят своего адресата!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 19:34
    Бышовец, а воля к победе называется юбилей Симоняна?
    Sergus
    Sergus
    вчера в 19:33
    Спартак прошел пик формы, начался резкий спад на свое место.
    cska-78
    cska-78
    вчера в 19:31
    В этом сезоне нет юбилея Симоняна!
    Pozitivs
    Pozitivs
    вчера в 19:31
    Воля, может быть, и есть, но возможности исчерпались.
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