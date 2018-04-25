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Венгер заявил, что продолжит тренерскую карьеру

сегодня, 15:59

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что не собирается завершать тренерскую деятельность. Недавно наставник заявил, что покидает клуб по окончании сезона.

«В данный момент я работаю в обычном режиме. Жизнь кажется интересной, потому что вам приходится иметь дело с разными жизненными ситуациями.

Многие хотят знать о том, какие у меня планы на будущее. Я честно еще не знаю, что буду делать. Сперва я немного отдохну. А потом снова продолжу работать, это точно. Ни к чему другому я не готов».

Недавно Венгер признался, что принял решение уйти из «Арсенала» под давлением.

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VIPded
VIPded
сегодня в 17:48
Зенит, не спи!!! )))
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:19
В Амкар пригласите
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:15
Это его личное дело.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 16:40
Удачи старику
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 16:31
Лучше ему вообще закончить тренерскую карьеру
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