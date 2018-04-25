Венгер заявил, что продолжит тренерскую карьеру

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что не собирается завершать тренерскую деятельность. Недавно наставник заявил, что покидает клуб по окончании сезона.



«В данный момент я работаю в обычном режиме. Жизнь кажется интересной, потому что вам приходится иметь дело с разными жизненными ситуациями.



Многие хотят знать о том, какие у меня планы на будущее. Я честно еще не знаю, что буду делать. Сперва я немного отдохну. А потом снова продолжу работать, это точно. Ни к чему другому я не готов».



Недавно Венгер признался, что принял решение уйти из «Арсенала» под давлением.