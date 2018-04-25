300 тысяч человек посетят фестиваль болельщиков в Ростове во время ЧМ-2018

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что около 300 тысяч человек посетят фестиваль болельщиков в Ростове-на-Дону во время чемпионата мира по футболу.



«Будет организована культурная программа, условия для досуга. Расчетная единовременная вместимость - более 20 тысяч человек. С учетом продолжительности работы площадки прогнозируем не менее 300 тысяч человек, но фактически может оказаться выше».



Ранее сообщалось, что подготовка Ростова-на-Дону к ЧМ-2018 обошлась дороже 100 млрд рублей.