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300 тысяч человек посетят фестиваль болельщиков в Ростове во время ЧМ-2018

сегодня, 16:38

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что около 300 тысяч человек посетят фестиваль болельщиков в Ростове-на-Дону во время чемпионата мира по футболу.

«Будет организована культурная программа, условия для досуга. Расчетная единовременная вместимость - более 20 тысяч человек. С учетом продолжительности работы площадки прогнозируем не менее 300 тысяч человек, но фактически может оказаться выше».

Ранее сообщалось, что подготовка Ростова-на-Дону к ЧМ-2018 обошлась дороже 100 млрд рублей.

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