В Ростове подготовлены три тренировочные площадки к ЧМ-2018

Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов сообщил, что подготовительные работы на трех тренировочных площадках в Ростове-на-Дону, где во время чемпионата мира по футболу 2018 года будут заниматься команды, завершены.



«Завершены работы на стадионах „Локомотив“, „Олимп-2“, „Торпедо“. Ведется реконструкция стадиона „СКА“, завершение работ планируется в апреле, планируемый ввод в эксплуатацию - до 15 мая».



Ранее стало известно, что Бразилия и Швейцария собираются тренироваться на стадионе «Олимп-2» во время ЧМ-2018.