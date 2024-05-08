Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Семак о судействе в Воронеже: «Эпизод с рукой Алипа — несчастный случай»

вчера, 13:41

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в матче двадцать седьмого тура РПЛ против «Факела».

Что касается судейских решений в Воронеже, думаю, арбитру виднее. К сожалению, отсутствует трактовка похожих ситуаций. Пенальти не ставят, когда в матче с «Оренбургом» мяч летит в створ и попадает в руку. А в эпизоде с Алипом – ставят.

Думаю, что в эпизоде с рукой Алипа был несчастный случай. Чтобы избежать таких случаев, нужно забивать больше. 1:0 – не тот счёт, который позволяет расслабиться. К сожалению, нам не хватило хладнокровия, чтобы уверенно довести матч до победы.

Ранее сообщалось, что «Факел» обратился в ЭСК РФС по эпизоду данной игры.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноНазначены арбитры на матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги
Вчера, 22:20
«Факел» обратился в ЭСК РФС по эпизоду в матче с «Зенитом»
Вчера, 11:43
ЭСК РФС рассмотрит эпизод из матча «Пари НН» — «Спартак»
Вчера, 11:35
СлухиКомитет судей отменил встречу с «Барселоной» по эпизоду в матче с «Реалом»
07 мая
Игнашевич назвал позорным судейство в матче между «Уралом» и «Балтикой»
06 мая
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по моменту с Черновым из матча с «Пари НН»
06 мая
Сортировать
Все комментарии
1580556558
1580556558 ответ Zenit 1980 (раскрыть)
вчера в 22:09
Да, бедный Факел ради этого матча перекупил судей у богатого Зенита. Все так и было, подтверждаю.
Интерес
Интерес ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:43
Поэтому столько титулов завоевал,в отличие от смелых.

"Осторожность превыше всего -
Стража быта и жизни охрана.
Не суди выше лба своего,
Но и будь не глупее барана.
Лучше голову в плечи убрать,
Чем сложить её, сделав оплошность.
Острожность превыше добра.
Осторожность!"
Е.Бачурин "Посвящение Франсуа Вийону".
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:35
Ни о чем - очень труслив Семак
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:45
Вот заворачивание простых вещей в такие юридические заморочки и приводят к казусности судейских решений. Я же сказал не только - умышленной, но пояснил сознательной, т.е. намеренной - для того, чтобы, например, отбить мяч, остановить мяч, направить мяч своему игроку. Такое действие всегда чётко просматривается, оно не инстинктивное, а сознательное, намеренное, направленное на результат в свою пользу. Трактовки, безусловно, будут, но гораздо меньше, чем сейчас и не такие абсурдные и умозрительные, как сейчас.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:33
Умышленная, сознательная игра рукой, о чём вы говорите, подразумевает прямой или косвенный (юридич.) умысел. Расшифровывать этот термин не буду, так как это долго и не каждый выдержит. Вся соль этого положения в том, что мы не можем заглянуть в голову сыгравшего рукой и сказать, что он СПЕЦИАЛЬНО сыграл рукой. Верхняя конечность порой реагирует на мяч, летящий мимо, непроизвольно, как бы механически, и не связана с головным мозгом, руководящим всеми двигательными процессами. В связи с этим просто невозможно разграничить умысел сыгравшего рукой, а потому арбитр порой сам действует механически: попал мяч в отставленную руку, изменил направление полёта - ты виноват и как следствие - пенальти.
Очень сложные трактовки этого нарушения, в связи с чем споры о правомерности назначения пенальти будут всегда, отныне и вовеки веков.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:57
Zenit 1980. Уважаемый, давайте без эмоций. Судья добавил с учетом двукратного длительного просмотра ВАР. Время этого просмотра фиксируется и судья не может добавить больше, или меньше затраченного на просмотр. Вот отсюда и набежало столько. 2 просмотра ВАР, замены, на каждую по полминуты. Травмы, выходы врачей и т.д. Так что судья добавил правильно. Кстати инспектора матчей следят за обоснованностью добавления времени.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:38
Забивать больше надо бразильцам , а не довольствоваться 1-0. Акабанели они уже , видимо наелись с щедрой руки миллира и перестали в последних матчах играть
fu5dhx8hgpvv
fu5dhx8hgpvv
вчера в 18:22
Несчастный случай это Семак в Зените.
adekvat
adekvat
вчера в 18:03
Рука у первой команды чемпионата на последних минутах в матче с третей командой с конца это не несчастный случай, это катастрофа.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:00
Получается, можно бежать в сторону игрока в офсайде, а потом говорить, что он меня отвлёк. Новое тактическое решение)
112910415
112910415
вчера в 16:40
забивать надо больше, и проблем не будет !
sv_1969
sv_1969 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 15:47
ну вот тут с Вами согласен! я не помню вот во время Союза трактовалось часто вроде как умышленное нарушением! точно не помню
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 15:32
Удивили. Т.е. руководство клуба все устраивает? И то, что судья тянул время , устроив по сути экстра тайм до золотого "гола" и выдав мягко говоря сомнительную пеньку, и то что отменил чистый гол Клаудиньо? Видимо у Семака и Ко свои резоны, не связанные с футболом и неизвестные простым болельщикам ? Иначе не объяснить подобную невнятную, вернее отсутствующую реакцию менеджмента на судейский беспредел и наглую подтасовку результата главным арбитром.
lotsman
lotsman
вчера в 15:00
Ладно, руку Алипа Сухой очень долго ждал, третий тайм почти устроил и дождался, а вот в эпизоде с офсайдом Венделла, по моему мнению, просто цирк. Вендел находился в пассивном офсайде, причём далеко от развивающегося события и то, что защитник отвлёкся на Венделла, это вина защитника, его ляп, он дал свободу Клаудиньо для пробития по воротам.
lotsman
lotsman
вчера в 14:50
У каждого судьи своя трактовка. И к этим трактовкам у каждого судьи много нюансов.)
Интерес
Интерес
вчера в 14:41
"Мудесники куча" уже больше одного гола забить аутсайдеру не могут.Но ТТД какие!!!Всё остальное-мура.
pomor45
pomor45 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:08, ред.
Довольно часто рукой играют умышленно. Надо чётко определить, что такое игра рукой. Я считаю, что к ней следует отнести только умышленную, сознательную игру рукой, направленную на ликвидацию опасного момента, подыгрыш себе или пас своему других подобных случаев обеспечения своего преимущества. А все эти изощрения: ниже рукава - выше рукава, увеличивают площадь тела - не увеличивают, было движение - не было, добрались уже до подмышки - следует отбросить. Замутили само понятие руки. Анатомически зона верхней конечности(руки) от локтевого сустава до плечевого считается ПЛЕЧОМ! Все!!! А в этом футболе все доведено до идиотизма-какие то подмышечные впадины, какие то края рукавов футболки...
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
вчера в 14:00
Семак дал понять, что пенальти не было, нужно больше забивать, чтобы не зависть от горе судейства...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:43
Любая игра рукой несчастный случай
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 