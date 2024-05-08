Семак о судействе в Воронеже: «Эпизод с рукой Алипа — несчастный случай»

Главный тренер «Зенита» высказался о судействе в матче двадцать седьмого тура РПЛ против «Факела».

Что касается судейских решений в Воронеже, думаю, арбитру виднее. К сожалению, отсутствует трактовка похожих ситуаций. Пенальти не ставят, когда в матче с «Оренбургом» мяч летит в створ и попадает в руку. А в эпизоде с Алипом – ставят.

Думаю, что в эпизоде с рукой Алипа был несчастный случай. Чтобы избежать таких случаев, нужно забивать больше. 1:0 – не тот счёт, который позволяет расслабиться. К сожалению, нам не хватило хладнокровия, чтобы уверенно довести матч до победы.