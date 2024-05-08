Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о возможной работе в АПЛ:
Я предпочёл бы не говорить. Ни для кого не секрет, что мне нравилось работать в «Челси», мне нравилось в Англии, нравилось в АПЛ. Это особая лига.
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о возможной работе в АПЛ:
Я предпочёл бы не говорить. Ни для кого не секрет, что мне нравилось работать в «Челси», мне нравилось в Англии, нравилось в АПЛ. Это особая лига.
Конечно, многое решит сегодняшняя игра, но признаться,- шансов у Баварии немного.
Конечно, многое решит сегодняшняя игра, но признаться,- шансов у Баварии немного.