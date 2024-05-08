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Тухель рассказал о возможной работе в АПЛ

вчера, 14:39

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о возможной работе в АПЛ:

Я предпочёл бы не говорить. Ни для кого не секрет, что мне нравилось работать в «Челси», мне нравилось в Англии, нравилось в АПЛ. Это особая лига.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:54
знаем, знаем, что в Челси хочет !
Capral
Capral
вчера в 16:01
После катастрофически провального сезона в Баварии, ему надо бы, по примеру Клоппа- отдохнуть и подумать. Новая его команда, уже сейчас- путь в никуда.
Конечно, многое решит сегодняшняя игра, но признаться,- шансов у Баварии немного.
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:25
Если говорить об АПЛ, то уровень Тухеля это середняки тиба "Брайтона", "Борнмута" и т.д.. Грандов АПЛ он не потянет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:58
Время покажет, Чьи планы осуществятся...
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