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В «Севилье» рассказали, как проходит стажировка Кержакова

вчера, 16:16

Директор по связям со СМИ «Севильи» Альваро Рамирес рассказал, как Александр Кержаков провёл первый день стажировки в испанском клубе.

Почему Кержаков проходит стажировку в нашем клубе? Все очень просто. В прошлом россиянин был частью нашей команды и играл за клуб в 2006–2008 годах. С тех пор у Александра сложились отличные отношения с нашим спортивным директором Виктором Ортой.

Кержаков посетил последнюю игру «Севильи» против «Гранады», был на стадионе, также несколько дней находился в нашем городе. Сегодня команда вернулась к тренировкам, и Кержаков будет смотреть на работу футболистов и тренерского штаба команды в рамках своего первого дня стажировки.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:33
Учится никогда не поздно. Тем более он же не Мостовой.
4czxv2ym99ms
4czxv2ym99ms
вчера в 20:09
Керж знаком с европейским футболом,его туда больше тянет
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:04
да как то по фиг однако
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:07
Вот это правильно, учись
112910415
112910415
вчера в 16:46
ого !
корифеем станет !
Гость
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