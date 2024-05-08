«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

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вчера, 17:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 33-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Айнтрахт», который состоится 11 мая 2024 года

«Боруссия» Мёнхенгладбах

«Гладбах» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии находится на тринадцатой строчке. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с «Орлами», предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Боруссии». 28 апреля нулевую ничью раскатали «Жеребята» на своём поле с «Железными» из Берлина.

На прошлых выходных со счётом 2:2 на выезде «Чёрно-бело-зелёные» раскатали ничью с «Музыкантами» из Бремена.

«Айнтрахт»

«Орлы» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги занимают шестое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Айнтрахта», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. В рамках матча 31-го тура чемпионата Германии «Орлы» проиграли на выезде мюнхенской «Баварии» (1:2).

5 мая со счётом 1:5 «Айнтрахт» проиграл дома леверкузенскому «Байеру».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах – 3.75

Ничья – 4.20

Победит «Айнтрахт» – 1.86

Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 гола – 2.85

Тотал голов больше 3.5 – 2.02

Тотал голов меньше 3.5 – 1.78

Статистика

Два поражения потерпели «Жеребята» в пяти крайних матчах

За такой же период «Орлы» проиграли своим соперникам в трёх встречах

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

После разгромного поражения в матче прошлого тура «Орлы» в предстоящем футбольном поединке обязаны реабилитироваться перед своими болельщиками. С коэффициентом 1.86 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу «Айнтрахта».