Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич оштрафован за критику судейства в игре 27-го тура РПЛ против «Урала». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Выражение «позорное судейство» — это оскорбительное выражение по отношению к официальному лицу матчу. Игнашевич принёс извинение, принял участие в заседании. Решение по Игнашевичу — два матча условно, штраф 200 тысяч рублей и испытательный срок 6 месяцев. Главный тренер может оспорить денежный штраф.
А сейчас за такое что, расстрелять могут? Как за угрозу насилия, т.е. насильственной переплавки судьи в брусок мыла.))
А сейчас за такое что, расстрелять могут? Как за угрозу насилия, т.е. насильственной переплавки судьи в брусок мыла.))