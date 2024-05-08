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Игнашевич оштрафован за критику судейства

вчера, 15:21
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич оштрафован за критику судейства в игре 27-го тура РПЛ против «Урала». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Выражение «позорное судейство» — это оскорбительное выражение по отношению к официальному лицу матчу. Игнашевич принёс извинение, принял участие в заседании. Решение по Игнашевичу — два матча условно, штраф 200 тысяч рублей и испытательный срок 6 месяцев. Главный тренер может оспорить денежный штраф.

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Все комментарии
Balbes77773
Balbes77773
вчера в 22:58
Я немного подскажу Сергею-"Комментировать судейство я не могу,это будет пропагандой ЛГБТ"))
Интерес
Интерес ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 21:00
Для нашего тренера всё реклама,даже решение об увольнении.
Интерес
Интерес ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:58
У Серёги есть,он же театрал!Мог бы сказать :"Мещане",что-нибудь заковыристее,типа "На всякого мудреца довольно простоты",или "Плуты и простаки"...Пока думают,к чему бы это-уже конец сезона.Ну,"олени",накрайняк,хотя у одного "зоологизмы" спервоначалу потянули на 5 матчей бана! А теперь вообще в бессрочный отпуск вышел...
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:58
Любая жалоба, наказание ля тренера - всегда не приятно..
pomor45
pomor45 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 20:56, ред.
Давай подождём. Уж слишком эта компания непредсказуемая и управляемая сверху. Но штраф за Игнашевича Гинер на всякий случай заплатит, чтобы за ним должок был.
Интерес
Интерес ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:53
Не попадёт.И гарантировано вылетят из РПЛ.Как минимум,могли "помочь остаться",а теперь "помогут не остаться".Хотя ,подождём,что зря поклёп возводить на "честнУю компанию"?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:51
Понятно, что сказал в сердцах после поражения, но... если уж критикуешь судейство, так изволь обосновать своё недовольство. Приведи свои доводы, доказательства в конце концов, ссылки на другие подобные решения... И мы поймём, и КДК тоже. Но огульно охаивать судейство без приведения своих доводов...
pomor45
pomor45 ответ w7fd2fab7q96 (раскрыть)
вчера в 20:32
А вы не пробовали? Выводят из зала без лишних слов и объяснений. Называется - неуважение к суду, т.е. не к конкретному судье, а к суду, как системе.
pomor45
pomor45 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 20:28
Если попадёт в финал КР?
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:27
Болельщик может орать что угодно. Его относят к тем, на кого не обижаются.
pomor45
pomor45
вчера в 20:25
Штраф оплатит Гинер. Будет за Игнашевичем должок.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:16
С судьями спорить безполезно - это точно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:35
Я конечно на стороне Сергея. Но нашим тренерам пора уже научиться так "критиковать" судейство, чтобы не наказали. Для этого нужно обладать хорошим словарным запасом и навыками "литературной" речи
112910415
112910415
вчера в 19:10
если бы хвалил, тогда б наградили !
Capral
Capral
вчера в 18:37
Ну и ну... Вот уроды, наказывают -по чем зря. Держись, Игнаш- правда за тобой!!!!!!!
lotsman
lotsman
вчера в 18:29
Выражение "Позорное судейство" - это уже оскорбление?! Раньше кричали - Судью на мыло!!!
А сейчас за такое что, расстрелять могут? Как за угрозу насилия, т.е. насильственной переплавки судьи в брусок мыла.))
w7fd2fab7q96
w7fd2fab7q96
вчера в 18:21
Малокомпетентных судей уже и критиковать нельзя?
Интерес
Интерес
вчера в 17:11
Оперативно!!! Но главная судейская расплата(расправа) ждёт "Балтику" впереди.
drug01
drug01
вчера в 15:28
Другого решения ожидать не стоило
zszgd5m7aav8
zszgd5m7aav8
вчера в 15:25
Собственно говоря произошло то, что и должно было произойти.
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