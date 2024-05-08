«Аталанта» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (09.05.2024)

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вчера, 16:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Аталанта». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «Марселя» оценивается по коэффициенту 4.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Аталанта» неплохо начала первый матч во Франции, но довольствовалась лишь ничейным результатом. Тем не менее, команда из Бергамо является фаворитом в ответной встрече и на своем стадионе собирается сломить оборону соперника из Лиги 1. В чемпионате Италии коллектив занимает пятое место с 60 баллами и отстает на четыре пункта от «Болоньи», при этом сыграв на одну игру меньше. Два последних матча «Аталанты» завершились ничьей с «Марселем» (1:1) и выездной победой над «Салернитаной» (2:1).

«Марсель» идет на девятом месте в чемпионате и попадание в еврокубки возможно лишь за счет триумфа в Лиге Европы. Тем не менее, у клуба очень сложный соперник и выездной статус поединка, а букмекеры отдают предпочтение сопернику. Проход «Марселя» можно будет назвать небольшой неожиданностью, если это случится. Два последних матча «Марселя» в чемпионате Франции завершились победой над «Лансом» (2:1) и ничьей с «Ниццей» (2:2).

Информация для ставок

«Марсель» не выигрывает уже пять поединков на выезде подряд

«Аталанта» выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Клуб из Бергамо забивает в девяти из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

«Аталанта» является фаворитом и постарается забить как можно быстрее. Предлагаем поверить в победу хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.