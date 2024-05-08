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«Реал» хочет подписать Вирца в 2025 году

вчера, 16:00

Мадридский «Реал» хочет подписать полузащитника «Байера» Флориана Вирца летом 2025 года.

Скаут испанского клуба смотрит на немца вживую в каждом матче.

В «Реале» считают, что игрок сможет заменить полузащитника Тони Крооса.

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Все комментарии
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 20:35, ред.
и это будет замечательно!!! надеюсь он сможет заменить Кроссика вполне!!! тем более в сборной они еще поиграют вместе и Тони ему передаст опыт, хотя Виру уже и так смышленый малый!!!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:14
...плиз...!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:06
12 сентябрь 1995 год.
Волгоград.
впервые увидел МЮ.
болел за Ротор. но и англичане мне понравились.
затем и весь английский футбол.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:54
...я так тебе скажу, без английского футбола, манеры игры,проходы по флангам, подачи и их завершения, ни один турнир не актуален,
таким когда то и был мой МЮ....!!!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:51
...мил человек, знал бы ты родной, как я об этом мечтаю, со времён Кантоны и Бэкхема такого позора на мои седые волосы, давно не испытывал...!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:45
рано поздно, но наступят время когда МЮ будет постоянно в ЛЧ
shur
shur
вчера в 19:39
...только победа!!!
shur
shur
вчера в 19:37
...вперёд сливочные!!!
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:35
...ну,начнём ,помолясь! Хала Мадрид! Только вперед! Верим! Любим! Болеем!!!
Фиш 4
Фиш 4 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:26
Шагнуть можно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Фиш 4 (раскрыть)
вчера в 19:19
ну можно и шагнуть в сторону)))
если английские топ-клубы захотят Вирца, они это сделают.
allemz
allemz ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 18:42
    Фиш 4
    Фиш 4 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 18:12
    Отступит назад? А куда еще можно отступить?
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 17:19
    Ливерпуль или МанСити.
    уверен, эти клубы предложат такие условии, что даже Реал отступит назад
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 17:18
    Вирц только в АПЛ!
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 17:11
    Реал подписывает лучших! Наберается новый Галактикос, сопернеки трепещите!!💪
    112910415
    112910415
    вчера в 16:51
    продадут ли Вирца ?!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 16:48
    Надеюсь, что он способен заменить Крооса!
    allemz
    allemz
    вчера в 16:47
    Скаут, наблюдавший вживую игры Дзюбы, раскрыл секрет долголетия: смех продлевает жизнь
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 16:06
    Все возможно и подписать тоже !
    Гость
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