«Реал» хочет подписать Вирца в 2025 году

Мадридский «Реал» хочет подписать полузащитника «Байера» Флориана Вирца летом 2025 года.
Скаут испанского клуба смотрит на немца вживую в каждом матче.
В «Реале» считают, что игрок сможет заменить полузащитника Тони Крооса.
Мадридский «Реал» хочет подписать полузащитника «Байера» Флориана Вирца летом 2025 года.
Скаут испанского клуба смотрит на немца вживую в каждом матче.
В «Реале» считают, что игрок сможет заменить полузащитника Тони Крооса.
Волгоград.
впервые увидел МЮ.
болел за Ротор. но и англичане мне понравились.
затем и весь английский футбол.
Волгоград.
впервые увидел МЮ.
болел за Ротор. но и англичане мне понравились.
затем и весь английский футбол.
таким когда то и был мой МЮ....!!!
таким когда то и был мой МЮ....!!!
если английские топ-клубы захотят Вирца, они это сделают.
если английские топ-клубы захотят Вирца, они это сделают.
уверен, эти клубы предложат такие условии, что даже Реал отступит назад
уверен, эти клубы предложат такие условии, что даже Реал отступит назад