Названы претенденты на звание «Игрок месяца Бундеслиги»

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вчера, 15:16

Названы претенденты на звание «Игрока месяца Бундеслиги» в апреле. Данная награда присуждается в ходе двухэтапного процесса отбора, в котором учитываются как индивидуальные показатели игроков, так и результаты голосования болельщиков и экспертов.

В число номинантов на звание «Игрока месяца Бундеслиги» вошли: нападающий «Баварии» (4 игры, 4 гола, ассист), защитник «Байера» (4 игры, 2 ассиста), нападающий «РБ Лейпциг» (4 игры, 5 голов, 3 ассиста), полузащитник «РБ Лейпциг» (4 игры, гол, ассист), полузащитник «РБ Лейпциг» (4 игры, 2 ассиста), полузащитник «Бохума» (4 игры, 2 гола, ассист).