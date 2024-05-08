Названы претенденты на звание «Игрок месяца Бундеслиги»

Названы претенденты на звание «Игрока месяца Бундеслиги» в апреле. Данная награда присуждается в ходе двухэтапного процесса отбора, в котором учитываются как индивидуальные показатели игроков, так и результаты голосования болельщиков и экспертов.
В число номинантов на звание «Игрока месяца Бундеслиги» вошли: нападающий «Баварии» Харри Кейн (4 игры, 4 гола, ассист), защитник «Байера» Алехандро Гримальдо (4 игры, 2 ассиста), нападающий «РБ Лейпциг» Лоис Опенда (4 игры, 5 голов, 3 ассиста), полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо (4 игры, гол, ассист), полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс (4 игры, 2 ассиста), полузащитник «Бохума» Кевин Штегер (4 игры, 2 гола, ассист).