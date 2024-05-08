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Названы претенденты на звание «Игрок месяца Бундеслиги»

вчера, 15:16

Названы претенденты на звание «Игрока месяца Бундеслиги» в апреле. Данная награда присуждается в ходе двухэтапного процесса отбора, в котором учитываются как индивидуальные показатели игроков, так и результаты голосования болельщиков и экспертов.

В число номинантов на звание «Игрока месяца Бундеслиги» вошли: нападающий «Баварии» Харри Кейн (4 игры, 4 гола, ассист), защитник «Байера» Алехандро Гримальдо (4 игры, 2 ассиста), нападающий «РБ Лейпциг» Лоис Опенда (4 игры, 5 голов, 3 ассиста), полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо (4 игры, гол, ассист), полузащитник «РБ Лейпциг» Хави Симонс (4 игры, 2 ассиста), полузащитник «Бохума» Кевин Штегер (4 игры, 2 гола, ассист).

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Все комментарии
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 17:17
Лучше бы Опенда так с Реалом сыграл, а не по воробьям палил
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:45
Конечно же Опенда.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:17
Гримальдо
Гость
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