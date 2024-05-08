«Олимпиакос» — «Астон Вилла». Прогноз на матч Лиги Конференций (09.05.2024)

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вчера, 14:55

Ставки букмекеров

Явным фаворитом этого поединка является «Астон Вилла». На победу английского клуба можно поставить по коэффициенту 1.98. Поверить в успех «Олимпиакоса» в букмекерской конторе Лига Ставок предлагают по коэффициенту 3.6, а ничейный исход будет стоить 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.58, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.4.

Форма команд

«Олимпиакос» очень удивил многих своей победой в Англии в первом матче над «Астон Виллой» (4:2). Тем не менее, команду ждет очень тяжелый ответный матч, но теперь на трибунах будут их болельщики. Но все же букмекеры отдают предпочтение гостям, а греческий коллектив устроит даже поражение с разницей в один мяч. В двух последних матчах чемпионата Греции «Олимпиакос» разгромил «Ламию» (4:1) и поделил очки с «Арисом» (1:1).

«Астон Вилла» выглядит очень слабо в последних матчах, но такого поражения на своем поле мало кто ожидал. Коллектив борется за сохранение четвертого месте в АПЛ и имеет хорошие шансы добиться успеха. Команда набрала 67 очков и за два тура опережает «Тоттенхэм» на 7 пунктов, при этом сыграв на одну игру больше. В игре с «Олимпиакосом» гостям очень нужен быстрый мяч, чтобы возродить интригу в противостоянии. В последней игре АПЛ «Астон Вилла» минимально уступила «Брайтону» (0:1).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Астон Виллы» завершились исходом «обе забьют»

«Олимпиакос» выиграл восемь из десяти последних матчей на своем стадионе

«Астон Вилла» забивала в семи из десяти последних выездных поединках

Прогноз

«Астон Вилла» будет играть первым номером и наверняка сможет отличиться в воротах соперника. Предлагаем сделать ставку на итб «Астон Виллы» 1.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.