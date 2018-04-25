Мончи: «„Роме“ пришлось продать Салаха, у нас не было выбора»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи рассказал, что клуб прошлым летом был вынужден продать полузащитника Мохамеда Салаха из-за проблемы финансового фейр-плей.

«Мы продали Салаха более чем за 42 млн евро. „Рома“ вынуждена была его продать, у нас не было другого выбора. Если бы мы не продали Мохамеда до конца июня, то могли бы и не сыграть в полуфинале Лиги чемпионов, поскольку УЕФА тщательно за нами следил.

Салах хотел уйти, но мы удержали бы его, если бы не финансовый фейр-плей. Сначала „Ливерпуль“ предлагал 30 млн евро, но мы смогли увеличить сумму до 50 млн, учитывая бонусы. Это был максимум. Уже после этого рынок сошел с ума, когда пошли трансферы Неймара, Коутиньо и Дембеле».