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Агент: «„Наполи“ сделал запрос по Лено. Интерес „Атлетико“ – это слухи»

сегодня, 05:42

Голкипер «Байера» Бернд Лено, по данным источника, заявил руководству клуба, что хочет покинуть команду по окончании текущего сезона. В контракте 26-летнего вратаря прописана сумма отступных в размере 20 млн евро, но крайний срок активации этого пункта – 30 апреля.

Футбольный агент Фабио Паризи сообщил, что «Наполи» запросил информацию по Лено:

«„Наполи“ запросил информацию о Лено, и им её предоставили. Теперь решение за ними. Независимо от их ответа, я уверен, что „Наполи“ вскоре объявит свой вердикт.

Что касается интереса „Атлетико“, я не видел ничего правдоподобного в этих слухах».

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