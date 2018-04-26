Семья Педро Роши заказала бронзовую статую игрока «Спартака»

Семья бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши заказала бронзовую скульптуру футболиста в полный рост. Сообщается, что статуя уже готова, и семье игрока осталось обсудить с руководством бывшего клуба Роши «Гремио» место её расположения.
23-летний форвард выступал за «Гремио» в течение трёх сезонов и в его составе стал обладателем Кубка Бразилии 2016 года, оформив дубль в первом финальном матче с «Атлетико Минейро» (3:1). Летом 2017 года Роша перебрался в «Спартак». В текущем сезоне РФПЛ он сыграл в 11 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
E essa estátua, hein? pic.twitter.com/2dsNqOoG1U— Richard Dücker (@Ducker_Gremio) 25 апреля 2018 г.
Хотя семья Педро может позволить себе такие пустяки, ведь на разводе Спартака шиковать ещё долго можно!
Хотя семья Педро может позволить себе такие пустяки, ведь на разводе Спартака шиковать ещё долго можно!
Попав в великий, легендарный, звездоносный клуб, он обессмертил своё имя.
Копию статуи надо подарить тушинскому музею
Попав в великий, легендарный, звездоносный клуб, он обессмертил своё имя.
Копию статуи надо подарить тушинскому музею
И статуя и футболист.
И статуя и футболист.