  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Сербия. Суперлига
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.6744.8
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.143.3

Семья Педро Роши заказала бронзовую статую игрока «Спартака»

сегодня, 06:09

Семья бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши заказала бронзовую скульптуру футболиста в полный рост. Сообщается, что статуя уже готова, и семье игрока осталось обсудить с руководством бывшего клуба Роши «Гремио» место её расположения. 

23-летний форвард выступал за «Гремио» в течение трёх сезонов и в его составе стал обладателем Кубка Бразилии 2016 года, оформив дубль в первом финальном матче с «Атлетико Минейро» (3:1). Летом 2017 года Роша перебрался в «Спартак». В текущем сезоне РФПЛ он сыграл в 11 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лаборде покинет «Краснодар» по окончании сезона
Вчера, 19:12 7
Оланаре сможет сыграть в матче против ЦСКА
17 апреля 36
Бразильский легионер забил гол в чемпионате Крыма
15 апреля 7
Бистрович: «В Москву „Арсенал“ приехал отбывать номер»
15 апреля 6
Витиньо: «Я адаптируюсь в ЦСКА»
13 апреля 17
Паредес раздумывает над уходом из «Зенита»
11 апреля 143
Обсудить
Все комментарии
Юррыч
Юррыч
сегодня в 09:04
Что статуя, что Педро будут играть одинаково.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 09:04
Обратные билеты в Бразилию лучше бы заказали !
Александр Уваров
Александр Уваров
сегодня в 08:42
На чёрный день-потом в цвет-мет сдать!!!)
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:19
Снести скульптуру гладиатора и вместо неё поставить 25 метровую статую Педро Роши )
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:16
Пафос и Спартак слова синонимы! Педро сидит в глухом запасе, если выходит, то оставляет жалкое зрелище, но зато статую ему делают. Педро походу сам на себя молится будет!
Хотя семья Педро может позволить себе такие пустяки, ведь на разводе Спартака шиковать ещё долго можно!
Doping87
Doping87
сегодня в 08:15
Третье место отмечать готовятся.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:10
Скромно
VIPded
VIPded
сегодня в 07:53
У статуи Педро банного веничка в руке не хватает... Нисачьот.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 07:25
В качестве моральной поддержки, понимаю их, в "Спартаке", да ещё на лавке - парень переживает тяжёлые времена. Но ничего, уйдет за трофеями, как большинство уходит, крепись, Педро.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 07:25
Вообще-то "бронзовое" привелегия Зенита или намек что в этом сезоне бронзовое будет за Спартаком, а Зенит обойдется и деревянным...
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 07:06
Пора уже.
Попав в великий, легендарный, звездоносный клуб, он обессмертил своё имя.
Копию статуи надо подарить тушинскому музею
DVOK68
DVOK68
сегодня в 06:55
Хлам.
И статуя и футболист.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100