Семья Педро Роши заказала бронзовую статую игрока «Спартака»

Семья бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши заказала бронзовую скульптуру футболиста в полный рост. Сообщается, что статуя уже готова, и семье игрока осталось обсудить с руководством бывшего клуба Роши «Гремио» место её расположения.

23-летний форвард выступал за «Гремио» в течение трёх сезонов и в его составе стал обладателем Кубка Бразилии 2016 года, оформив дубль в первом финальном матче с «Атлетико Минейро» (3:1). Летом 2017 года Роша перебрался в «Спартак». В текущем сезоне РФПЛ он сыграл в 11 матчах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.