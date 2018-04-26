Миранда: «Считаю себя лучшим защитником Серии A»

Защитник «Интера» и сборной Бразилии Жоао Миранда рассказал, почему считает, что является сильнейшим защитником в чемпионате Италии:

«С точки зрения опыта, да и не только его, я считаю себя лучшим защитником Серии A. На мой взгляд, у меня есть всё что нужно защитнику, в том числе техника и скорость. На поле и вне его я веду себя очень спокойно и всегда сперва думаю, прежде чем что-либо сделать».

Напомним, Миранда забил первый гол в ворота сборной России в товарищеском матче (3:0), который состоялся месяц назад в «Лужниках».