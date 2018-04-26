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Миранда: «Считаю себя лучшим защитником Серии A»

сегодня, 06:25

Защитник «Интера» и сборной Бразилии Жоао Миранда рассказал, почему считает, что является сильнейшим защитником в чемпионате Италии:

«С точки зрения опыта, да и не только его, я считаю себя лучшим защитником Серии A. На мой взгляд, у меня есть всё что нужно защитнику, в том числе техника и скорость. На поле и вне его я веду себя очень спокойно и всегда сперва думаю, прежде чем что-либо сделать».

Напомним, Миранда забил первый гол в ворота сборной России в товарищеском матче (3:0), который состоялся месяц назад в «Лужниках».

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Все комментарии
le3ch1
le3ch1
сегодня в 08:55
Очень дерзкое заявление))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:55
Вот связка "Годин-Миранда" была впечатляющая.....
А сейчас можноо сколь угодно хвалить себя с 5-го места Серии А.....перед подписанием нового контракта.........наверно зря из Атлетико ушёл.....
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 07:55
Скромней нужно быть .
Zen-Aku
Zen-Aku ответил Bekelman55
сегодня в 07:48
Bekelman55:
Де Врей или Кьеллини хуже что ли?
Ну получше Де Врея уж точно!. А вот с Кьеллини на одном уровне
Bekelman55
Bekelman55 ответил Zen-Aku
сегодня в 07:29
Zen-Aku:
Уж поверь... Он-лучший. Сразу после Шкриньяра
Де Врей или Кьеллини хуже что ли?
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 07:16
ты в Интере-то второй после словака, что там говорить о сериАле
Zen-Aku
Zen-Aku ответил Bekelman55
сегодня в 07:11
Bekelman55:
О_О кто смотрит сериа А - он правду говорит?
Уж поверь... Он-лучший. Сразу после Шкриньяра
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 06:46
О_О
кто смотрит сериа А - он правду говорит?
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