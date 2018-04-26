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Боатенг рискует пропустить чемпионат мира 2018 из-за травмы

сегодня, 11:53
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

По данным из источника, защитник «Баварии» Джером Боатенг рискует пропустить чемпионат мира 2018 в России. 

29-летний футболист вчера получил травму в первом тайме полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала». Сегодня у игрока была диагностирована мышечная травма.

Ориентировочные сроки восстановления составляют около 6 недель, что исключает его участие в ответном матче ЛЧ и в финале Кубка Германии. Также есть вероятность, что Боатенг не успеет набрать оптимальную форму для участия на чемпионате мира 2018 в России. 

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