Неймар сыграл за «Сантос» впервые с декабря

сегодня, 19:20

Форвард Неймар вернулся на поле в составе «Сантоса» в воскресенье, впервые сыграв после небольшой операции на левом колене 22 декабря.

Бразильский форвард вышел на замену и отыграл 50 минут в разгроме «Вело Клуб» 6:0, что позволило «Сантосу» выйти в четвертьфинал чемпионата Паулиста.

Тренер Хуан Пабло Войвода остался доволен игрой 33-летнего Неймара, несмотря на упущенный момент для гола. «Все нуждаются в Неймаре, — сказал Войвода после матча. — „Сантос“, сборная... Анчелотти обрадуется, если он будет в форме. Одно поведет за собой другое».

Неймар, помогший «Сантосу» избежать вылета в прошлом сезоне, нацелен на место в заявке Бразилии на ЧМ.

Сантос  Неймар
Перевод с espn.com
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:56
Ладно, пусть будет!..
lazzioll
lazzioll
сегодня в 21:16
по частоте игр на Захаряна похож..
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:17
Вот и Неймарчик появился на поле !
shur
shur
сегодня в 19:33
...стоило вспомнить и вот Он дружок напомнил о себе! Теперь
для Карло "головняк" ,быть или не быть!!!
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:29
Уже)))
shur
shur
сегодня в 19:29, ред.
...Доброго зимнего ,студёного вечера! Статья " Мауриньо о дуэли...."
"Мы победу в том матче. «Бенфика» была лучше. Но теперь две плей-офф-игры. Жалко, что придётся играть их." Здесь немного исправить фразы, с перевода первоисточника, я так полагаю!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:23
Пора ему уже в зенит, наигрался в футбол
