Неймар сыграл за «Сантос» впервые с декабря

1771258833

сегодня, 19:20

Форвард вернулся на поле в составе «Сантоса» в воскресенье, впервые сыграв после небольшой операции на левом колене 22 декабря.

Бразильский форвард вышел на замену и отыграл 50 минут в разгроме «Вело Клуб» 6:0, что позволило «Сантосу» выйти в четвертьфинал чемпионата Паулиста.

Тренер Хуан Пабло Войвода остался доволен игрой 33-летнего Неймара, несмотря на упущенный момент для гола. «Все нуждаются в Неймаре, — сказал Войвода после матча. — „Сантос“, сборная... Анчелотти обрадуется, если он будет в форме. Одно поведет за собой другое».