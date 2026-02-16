Арбитр Кавана отстранен после провального судейства матча Кубка Англии

1771263599

сегодня, 20:39

Арбитр не получил назначения на матч АПЛ в эти выходные после серии ошибок в игре Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ньюкасл» в прошлую субботу.

Кавана и его ассистенты Гэри Бесвик с Ником Гринхалхом подверглись жёсткой критике за судейство поединка четвёртого раунда Кубка Англии на «Вилла Парк».

Судьи не заметили офсайд Тэмми Абрахама при первом голе «Астон Виллы», пропустили грубый подкат Люка Диня в голеностоп Джейкоба Мёрфи из «Ньюкасла», а затем не дали пенальти за игру рукой Диня, хотя он явно был в штрафной площади.