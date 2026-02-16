Арбитр Кавана отстранен после провального судейства матча Кубка Англии

Арбитр Крис Кавана не получил назначения на матч АПЛ в эти выходные после серии ошибок в игре Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ньюкасл» в прошлую субботу.
Кавана и его ассистенты Гэри Бесвик с Ником Гринхалхом подверглись жёсткой критике за судейство поединка четвёртого раунда Кубка Англии на «Вилла Парк».
Судьи не заметили офсайд Тэмми Абрахама при первом голе «Астон Виллы», пропустили грубый подкат Люка Диня в голеностоп Джейкоба Мёрфи из «Ньюкасла», а затем не дали пенальти за игру рукой Диня, хотя он явно был в штрафной площади.
Все матчи 4-го раунда Кубка Англии прошли без VAR.
Без искусственного интеллекта скоро и в футбол не сможет существовать.
Без искусственного интеллекта скоро и в футбол не сможет существовать.
мало судей, ну а те, кто претендует на попадание в элитный пул,
просто не всегда хватает квалификации.
когда мало судей. нет жесткой конкуренции.
поэтому нет мотивации быть лучшим.
английские судьи даже самодовольны, и уверены в своей незаменимости.
многие говорят, что нужны реформы.
но....здесь коррупция мешает. вот и вся правда.
сделать ничего нельзя. кормушки слишком сладкие...
обидно.
АПЛ одна из лучших лиг в мире, где играют одни из лучших игроков.
но вот судьи не дотягивают до их уровня.
а где лучше? в Лалиге или РПЛ? )))
мало судей, ну а те, кто претендует на попадание в элитный пул,
просто не всегда хватает квалификации.
когда мало судей. нет жесткой конкуренции.
поэтому нет мотивации быть лучшим.
английские судьи даже самодовольны, и уверены в своей незаменимости.
многие говорят, что нужны реформы.
но....здесь коррупция мешает. вот и вся правда.
сделать ничего нельзя. кормушки слишком сладкие...
обидно.
АПЛ одна из лучших лиг в мире, где играют одни из лучших игроков.
но вот судьи не дотягивают до их уровня.
а где лучше? в Лалиге или РПЛ? )))