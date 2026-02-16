Top.Mail.Ru
Арбитр Кавана отстранен после провального судейства матча Кубка Англии

сегодня, 20:39
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)1 : 3Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Арбитр Крис Кавана не получил назначения на матч АПЛ в эти выходные после серии ошибок в игре Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ньюкасл» в прошлую субботу.

Кавана и его ассистенты Гэри Бесвик с Ником Гринхалхом подверглись жёсткой критике за судейство поединка четвёртого раунда Кубка Англии на «Вилла Парк».

Судьи не заметили офсайд Тэмми Абрахама при первом голе «Астон Виллы», пропустили грубый подкат Люка Диня в голеностоп Джейкоба Мёрфи из «Ньюкасла», а затем не дали пенальти за игру рукой Диня, хотя он явно был в штрафной площади.

Все матчи 4-го раунда Кубка Англии прошли без VAR.

STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 23:34
Добра Иван! Это плохо... Ведь как то раньше играли. И вроде скандалов меньше было. Может и забыл правда
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:02
Доброго Здоровья, Володя!
Без искусственного интеллекта скоро и в футбол не сможет существовать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:59
давно известно, почему в Англии все так плохо с судьями.
мало судей, ну а те, кто претендует на попадание в элитный пул,
просто не всегда хватает квалификации.
когда мало судей. нет жесткой конкуренции.
поэтому нет мотивации быть лучшим.
английские судьи даже самодовольны, и уверены в своей незаменимости.
многие говорят, что нужны реформы.
но....здесь коррупция мешает. вот и вся правда.
сделать ничего нельзя. кормушки слишком сладкие...
обидно.
АПЛ одна из лучших лиг в мире, где играют одни из лучших игроков.
но вот судьи не дотягивают до их уровня.
а где лучше? в Лалиге или РПЛ? )))
2cmwp8pvjdbj
2cmwp8pvjdbj
сегодня в 21:48
Наверное ставку в бук конторе поставил...:)))
Кокосик
Кокосик
сегодня в 21:45
Так в скором времени уберут всех судей и начнётся роботизация профессий
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 21:34
Ну а что вы хотели. Вар расслабил судей, и дал глобальный шанс на ошибку.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:34
Привыкли уже к Вару... Без него пук... нуть не могут
Гость
