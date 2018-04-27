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Пайет: «Мы должны помнить о том, что случилось в ответных матчах „Барселоны“ и „Реала“»

сегодня, 02:45
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель2 : 0Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Капитан «Марселя» Димитри Пайет подчеркнул, что, несмотря на победу в первом домашнем матче (2:0) 1/2 финала Лиги Европы, его команда не должна думать о том, что уже прошла «Зальцбург»:

«Кроме одного попадания в штангу и парочки подходов к нашим воротам соперник ничего не создал, даже несмотря на то, что чаще владел мячом во втором тайме. Мы знали, как показать сильную игру. „Марсель“ провёл умный матч. Знали, что нам нужно забить как минимум один гол, а лучше два, и особенно важно было не пропустить. Мы очень серьёзно отнеслись к этому матча и сделали серьёзную заявку на выход в финал.

Но ещё ничего не решено. Мы рады этой победе, но пройдена только половина пути. Думать, что мы уже в финале, было бы плохой идеей. Мы видели, как досталось „Реалу“ и „Барселоне“ в ответных матчах после побед со счётом 3:0 и 4:1 в первом круге».

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:38
Это должны помнить абсолютно все.
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