Энрике хочет, чтобы «Арсенал» дал ему 200 млн фунтов на трансферы

Экс-наставник «Барселоны» Луис Энрике является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Арсенала» после ухода Арсена Венгера по окончании сезона. По информации источника, Энрике готов возглавить лондонский клуб при условии, что ему предоставят около 200 млн фунтов на летние трансферы.

Испанский наставник уже планирует провести масштабные изменения в составе «канониров». Отмечается, что нетронутой останется только линия нападения в лице Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга. Одной из основных трансферных целей Энрике является полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Арсенала» будет готово выделить новому главному тренеру не более 50 млн фунтов на усиление состава.