  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Лига Европы
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья3.83.71.9
Лига Европы 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.63.32.95
22:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург1.83.74.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 35 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен2.53.152.95

Эмери сообщил, что покинет ПСЖ летом

сегодня, 14:46

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери сообщил, что он покинет парижский клуб по окончании текущего сезона.

«Я встретился с президентом клуба и спортивным директором, и мы решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Я уже сообщил об этом футболистам. Хочу поблагодарить руководство, игроков и всех болельщиков».

Эмери возглавил ПСЖ в 2016 году, но не сумел добиться успеха в Лиге чемпионов. Под его руководством команда дважды потерпела фиаско в 1/8 финала турнира (от «Барселоны» и «Реала»). При этом Эмери по разу выиграл чемпионат и Кубок Франции, дважды - Кубок Лиги и Суперкубок страны.

По слухам, Эмери заменит немец Томас Тухель.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эллардайс останется в «Эвертоне» на следующий сезон
Сегодня, 15:58 0
Обоснованные сомнения. Вальверде в «Барселоне»
Сегодня, 12:40Артем Славнов в блоге Тренерская доля7
«Лестер» может уволить Пюэля
Сегодня, 11:56 6
Диего Симеоне – идеальный тренер для «Арсенала»
Вчера, 16:30Александр Чистяков в блоге Тренерская доля12
Луи ван Гал объявил о возвращении на тренерскую должность
Вчера, 15:16 27
Джеррард - главный кандидат на пост главного тренера «Рейнджерс»
25 апреля 30
Обсудить
Все комментарии
Верг
Верг
сегодня в 15:59
Боссы идут на поводу петушка, который хочет выбирать сам кого купить к себе в партнеры, кого ставить в состав, делать фотосессии вместо матчей с метцами, играть в покер вместо кубка франции, играть и тренироваться когда вздумается и получать по 1 млн евро в неделю, а также набивать статистику и быть месси и роналду. Только вот он ниразу не они.И даже не Салах. И даже не комбаров!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:49
Пока ПСЖ не пробьется в полуфинал Лиги Чемпионов все тренеры будут на 1 сезон.
dalex83
dalex83
сегодня в 15:36
Эмери отличный тренер! Ему бы яиц больше всяких игрочишек звездунов ставить .
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 15:30
Вполне логичное расставание
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 15:18
Эмери надо в Арсенал идти работать. Там не будет такого давления на него, не будет суперзвезд
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 15:14
Владимиpъ Григорянъ:
Видно было, что "тренеришка" не готов был работать с топ-клубами. Ему 46, пусть пока на Севильях и Спартаках тренерский скилл качает.
Это смешно)) Ты скажи, какой тренер сможет успешно работать с ПСЖ, зная, что команда изначально будет в худшей форме, чем другие клубы, в ЛЧ (так как, когда играешь с "Метцами" или "Амьенами" с бюджетами "Уфы", уровень игроков так или иначе серьезно падает), а, во-вторых, заранее известно, что в ПСЖ идут игроки, которые серьезной борьбе предпочли легкий заработок, то есть они еще и морально не будут готовы выкладываться. Да ПСЖ просто как был проектом, так и останется до конца, и ЛЧ ему не светит, разве что они решат всех топ-игроков планеты скупить.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 15:11
ну надо признать от Барсы то Эмери вылетел по воле судей ))) И в целом для футбольного мешка, коим является ПСЖ, 2 выхода в плей-офф ЛЧ это грандиозный результат!
drug01
drug01
сегодня в 15:06
Не мы решили, а они так решили!
кони-рулят
кони-рулят
сегодня в 15:02
зенит возглавит, стопудово
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:59
ОН НЕ ДОСТОИН ТРЕНИРОВАТЬ НЕЙМАРА !

ГЫ-ГЫ
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 14:59
Скоро тренеришку познакомят со сцаной метлой
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:58
То что сказали боссы ПСЖ Эмери - Дзюба сказал 5 лет назад...))))
Faley
Faley
сегодня в 14:57
Не покинет, вылетит...
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 14:55
Видно было, что "тренеришка" не готов был работать с топ-клубами. Ему 46, пусть пока на Севильях и Спартаках тренерский скилл качает.
nahan
nahan
сегодня в 14:49
Зачем же два сообщения ставить...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100