Эмери сообщил, что покинет ПСЖ летом

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери сообщил, что он покинет парижский клуб по окончании текущего сезона.

«Я встретился с президентом клуба и спортивным директором, и мы решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Я уже сообщил об этом футболистам. Хочу поблагодарить руководство, игроков и всех болельщиков».

Эмери возглавил ПСЖ в 2016 году, но не сумел добиться успеха в Лиге чемпионов. Под его руководством команда дважды потерпела фиаско в 1/8 финала турнира (от «Барселоны» и «Реала»). При этом Эмери по разу выиграл чемпионат и Кубок Франции, дважды - Кубок Лиги и Суперкубок страны.

По слухам, Эмери заменит немец Томас Тухель.