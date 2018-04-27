Иньеста уйдет из «Барселоны» в конце сезона

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста сообщил, что уйдет из клуба по окончании сезона.
«Это мой последний сезон в „Барселоне“. В скором времени я не смогу играть на высоком уровне в каждом матче, поэтому лучше уйти сейчас, чувствуя себя полезным.
Это очень тяжелый день для меня, ведь я провел здесь всю жизнь. На моё становление очень сильно повлияла „Ла Масия“ и сама „Барселона“, я благодарен им.
„Барселона“ заслужила лучшую версию меня, а в ближайшем будущем я уже не смогу ее предоставлять».
33-летний Иньеста играет за первую команду «Барселоны» с 2003 года. За все время пребывания в стане «блаугранас» он провел 435 матчей, в которых отметился 35 голами.
За свою карьеру Иньеста добыл с «Барселоной» 31 трофей, среди которых — 8 побед в чемпионате Испании, а также 4 победы в Лиге чемпионов.
Не знаю куда он дальше идет Китай,МЛС или еще какая экзотика,но думаю еще поиграет года 2-3 на хорошем уровне.
Не знаю куда он дальше идет Китай,МЛС или еще какая экзотика,но думаю еще поиграет года 2-3 на хорошем уровне.
Чемпионат мира - последний шанс для Месси стать величайшим в мире. В ином случае - он будет одним из 7-10 выдающихся игроков, но не лучшим за всю историю.
Чемпионат мира - последний шанс для Месси стать величайшим в мире. В ином случае - он будет одним из 7-10 выдающихся игроков, но не лучшим за всю историю.
Пуйоль,Хави,теперь и Иньеста...эпоха(
Пуйоль,Хави,теперь и Иньеста...эпоха(