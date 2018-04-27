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Иньеста уйдет из «Барселоны» в конце сезона

сегодня, 15:06

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста сообщил, что уйдет из клуба по окончании сезона.

«Это мой последний сезон в „Барселоне“. В скором времени я не смогу играть на высоком уровне в каждом матче, поэтому лучше уйти сейчас, чувствуя себя полезным.

Это очень тяжелый день для меня, ведь я провел здесь всю жизнь. На моё становление очень сильно повлияла „Ла Масия“ и сама „Барселона“, я благодарен им.

„Барселона“ заслужила лучшую версию меня, а в ближайшем будущем я уже не смогу ее предоставлять».

33-летний Иньеста играет за первую команду «Барселоны» с 2003 года. За все время пребывания в стане «блаугранас» он провел 435 матчей, в которых отметился 35 голами. 

За свою карьеру Иньеста добыл с «Барселоной» 31 трофей, среди которых — 8 побед в чемпионате Испании, а также 4 победы в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 15:55
Сейчас ван Галя должен выйти из тени и напомнить Иньесте,кто на самом деле сделал его игроком и поплакать, почему его он не вспомнил!)
No problem
No problem
сегодня в 15:41
👏👏👏👏👏
Vector-B B
Vector-B B
сегодня в 15:38
Спасибо тебе легенда за все и удачи везде тебе!
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
сегодня в 15:32
Очень грустно!!!Достойнейший из людей своего поколения и клуба,на уровне с Хави и Пуйолем!!!Просто до слез!!!
dimagas1
dimagas1
сегодня в 15:30
Удачи Андресу!
Не знаю куда он дальше идет Китай,МЛС или еще какая экзотика,но думаю еще поиграет года 2-3 на хорошем уровне.
nahan
nahan
сегодня в 15:22
Так и хочется вспомнить 2010 год, когда Иньеста как никто другой заслуживал ЗМ, но отдали приз Месси. Иньеста и Хави делали погоду в Барселоне и сборной, два стержня команд.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 15:17
Да пора бы уже. Достойная карьера. Удачи в жизни после спорта.
Тальгат
Тальгат
сегодня в 15:15
эх, приехал бы он в Россию играть, играл бы ещё лет 10 на высоком уровне, по сравнению с нашими
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил d_fincher
сегодня в 15:14
d_fincher:
С уходом Хави Месси очень сдал. Теперь Иньеста. Недавно ушел Неймар. А Роналду как тащил реал, так и тащит. Думаю, что эра Месси завершена. Завершена бесславно - команда вылетела из ЛЧ. Чемпионат мира - последний шанс для Месси стать величайшим в мире. В ином случае - он будет одним из 7-10 выдающихся игроков, но не лучшим за всю историю.
ага так тащит ваш рон что проиграл чемп уже в декабре. да и как он вообще тащит ? ждет мяча у штрафной площади?
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 15:12
Удачи
d_fincher
d_fincher
сегодня в 15:10
С уходом Хави Месси очень сдал. Теперь Иньеста. Недавно ушел Неймар. А Роналду как тащил реал, так и тащит. Думаю, что эра Месси завершена. Завершена бесславно - команда вылетела из ЛЧ.

Чемпионат мира - последний шанс для Месси стать величайшим в мире. В ином случае - он будет одним из 7-10 выдающихся игроков, но не лучшим за всю историю.
nba05
nba05
сегодня в 15:08
Спасибо за все,Великий!

Пуйоль,Хави,теперь и Иньеста...эпоха(
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 15:06
Вот и все. Нас покидает большая часть футбола
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