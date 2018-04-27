Иньеста уйдет из «Барселоны» в конце сезона

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста сообщил, что уйдет из клуба по окончании сезона.

«Это мой последний сезон в „Барселоне“. В скором времени я не смогу играть на высоком уровне в каждом матче, поэтому лучше уйти сейчас, чувствуя себя полезным.

Это очень тяжелый день для меня, ведь я провел здесь всю жизнь. На моё становление очень сильно повлияла „Ла Масия“ и сама „Барселона“, я благодарен им.

„Барселона“ заслужила лучшую версию меня, а в ближайшем будущем я уже не смогу ее предоставлять».

33-летний Иньеста играет за первую команду «Барселоны» с 2003 года. За все время пребывания в стане «блаугранас» он провел 435 матчей, в которых отметился 35 голами.

За свою карьеру Иньеста добыл с «Барселоной» 31 трофей, среди которых — 8 побед в чемпионате Испании, а также 4 победы в Лиге чемпионов.