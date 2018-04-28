Гаджиев: «ЦСКА в последних матчах выглядит более уверенно, чем „Зенит“»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о предстоящем матче 28-го тура РФПЛ между «Зенитом» и ЦСКА:

«То, что эти команды после 27 туров разделяет в таблице всего два очка, говорит о том, что уровень ЦСКА и „Зенита“ примерно одинаков. Они имеют примерно равные возможности в матче друг против друга. Другое дело, что „армейцы“ в последних играх выглядят более уверенно. У них достаточно устойчивый коллектив с многолетним костяком, который в рамках нашего чемпионата выглядит очень внушительно».

Напомним, ЦСКА реализовал 4 тысячи билетов на выездную игру с «Зенитом».