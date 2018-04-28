ЦСКА отправился на матч с «Зенитом» без Дзагоева и Вернблума

ЦСКА отправился на матч 28-го тура РФПЛ с «Зенитом». В список футболистов не попали травмированные полузащитники Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Георгий Щенников, Марио Фернандес.
Полузащитники: Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.
Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.
Ставь любого ...лимит не превысишь....
Молодцы !!!
Ставь любого ...лимит не превысишь....
Молодцы !!!