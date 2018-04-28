ЦСКА отправился на матч с «Зенитом» без Дзагоева и Вернблума

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 36 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 0:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити1.25611
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси74.51.45
Германия. Бундеслига 2017/2018, 32 тур1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 3:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.2969
16:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М1.853.74.1
16:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 1:0 Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.384.88
Испания. Примера 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте 2:1 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья4.33.751.8
17:15 8’ Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б1.83.64.4
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес1.384.87.9
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.673.755.2
Италия. Серия А 2017/2018, 35 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево1.3359.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус33.252.6
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 28 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи23.33.9
Россия. ФНЛ 2017/2018, 35 тур1X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 2:2 Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань1.553.76.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-21.673.55
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо-СПб (Санкт-Петербург)Динамо-СПб 1:1 Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов3.13.22.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург5.63.751.57
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХимкиХимки 2:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей5.33.71.6
16:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-22.153.253.25
17:00 23’ Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 0:1 Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел1.26.111.5

ЦСКА отправился на матч с «Зенитом» без Дзагоева и Вернблума

сегодня, 16:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 16:30 Не начался

ЦСКА отправился на матч 28-го тура РФПЛ с «Зенитом». В список футболистов не попали травмированные полузащитники Алан Дзагоев и Понтус Вернблум.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Алексей Березуцкий, Георгий Щенников, Марио Фернандес.

Полузащитники: Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Георгий Миланов, Кристиян Бистрович.

Нападающие: Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Ахмед Муса, Федор Чалов.

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Все комментарии
Сов Армия
Сов Армия
сегодня в 17:25
Странно что то мясные свои комментарии не пишут, наверное не уверены что амкар в гостях обыграют, а по сему и не знают какой результат в матче зенит цска им нужен
VIPded
VIPded
сегодня в 17:19
Это не есть хорошо... Середина поля на молодняке... Удачи ЦСКА!!! Сухих ворот Игорю!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:19
Огромные потери для ЦСКА....В лучшей своей форме Алан и Понтус безусловно игроки основы армейского клуба! Верю, что они успеют восстановится и помогут красно-синим в борьбе за второе место) Остальным парням надо постараться сыграть за себя и за этих двух бойцов! А они действительно бойцы до мозга костей.
FROLL 001
FROLL 001 ответил Шеф спартака
сегодня в 17:07
Шеф спартака:
Зениту победы, ЦСКА попасть в ЛЧ.
Золотые слова. К сказанному я бы добавил- пупсикам 5 место. Гыгыгы
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 17:05
Жаль, что не приедут. Здоровья парням.
cska plus
cska plus ответил Шеф спартака
сегодня в 16:54
Шеф спартака:
Зениту победы, ЦСКА попасть в ЛЧ.
Нет, тогда так, ЦСКА победы а спартаку пятое место!
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Jeck Denielse
сегодня в 16:48
Jeck Denielse:
Как мало легионеров....... Ставь любого ...лимит не превысишь.... Молодцы !!!
Это в общем-то не от хорошей жизни
Sergus
Sergus
сегодня в 16:47
Хорошей всем игры!
112910415
112910415
сегодня в 16:45
загадочный матч, непредсказуемый результат
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 16:44
Если памазан в раме, на 0 сыграют.
cadmiy
cadmiy
сегодня в 16:40
Есть надежда, что спартак проиграет в Перми.
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 16:35
Зениту победы, ЦСКА попасть в ЛЧ.
nahan
nahan
сегодня в 16:34
Надеемся, что отсутствие травмированных не помешает положительно сыграть в гостях.
mikysss
mikysss
сегодня в 16:29
Тут без Федуна не обошлось естессно
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:27
Потери для армейцев существенные!
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 16:27
значит в 5 защев будут играть. Без Алана и Понтуса, если честно, фигово. Но ЦСКА победы!
Бакланы доедают крышу
Бакланы доедают крышу
сегодня в 16:26
не выиграют пони
ziborock
ziborock
сегодня в 16:23
    МапС
    МапС
    сегодня в 16:21
    Есть надежда, что у зени никто не получит травму, а кони не забьют.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 16:16
    Как мало легионеров.......
    Ставь любого ...лимит не превысишь....
    Молодцы !!!
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    сегодня в 16:13
    Тем лучше! Удачи Зениту!
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