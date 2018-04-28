Петраков покидает пост главного тренера «Томи»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков на пресс-конференции после матча 35-го тура ФНЛ против «Зенита-2» сообщил, что покидает пост главного тренера команды. Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу петербургской команды.



«Я обсудил с руководством клуба, со спортивным директором и принял это решение. Надеюсь, что это как-то всколыхнет команду», - сказал Петраков.



После 35 матчей «Томь» с 34 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. Петраков возглавлял «Томь» с апреля 2016 года.