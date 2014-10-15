Прядкин: «Футбол в Казахстане развивается активными темпами»

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15 октября 2014, 17:48

«Для Российской футбольной Премьер-Лиги это первое в истории подписание документа о сотрудничестве с лигой другого государства. Футбол в Казахстане развивается активными темпами — это касается и клубного футбола, и сборной страны, которую возглавляет российский специалист Юрий Красножан. Я поздравляю наши лиги и наши страны. Думаю, что в скором времени подобные соглашения мы можем заключить с лигами Молдавии, Белоруссии, Азербайджана, Армении и другими».