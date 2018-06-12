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Бехич: «Cборная Австралии может противопоставить французам командную игру»

12 июня 2018, 13:41
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 1Логотип футбольный клуб АвстралияАвстралияМатч завершен

Защитник австралийской команды Азиз Бехич выразил мнение, что сборная Франции является серьезным соперником. 16 июня команды проведут встречу между собой. 

«Последние сборы были хорошим периодом для нас, так как они помогли нам усвоить методику нового тренерского штаба и должны помочь в плане командной игры. Встреча с французами станет хорошей проверкой для нас: у соперника достаточно опытных игроков из ведущих лиг, но нам может помочь командная игра», — сказал Бехич.

Недавно сообщалось, что футболист сборной Австралии перенес медовый месяц из-за ЧМ-2018. 

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Бехич Азиз
Источник: tass.ru
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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
12 июня 2018 в 14:44
Мое мнение Франция победит
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