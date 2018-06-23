«Ман Сити» и ПСЖ составят конкуренцию МЮ в борьбе за Боатенга

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23 июня 2018, 07:22

Защитником «Баварии» и сборной Германии заинтересовались ещё два топ-клуба Европы. По информации источника, в борьбу за 29-летнего игрока включились «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что мюнхенский клуб готов выслушать предложения по трансферу Боатенга от 50 млн евро.

Ранее появилась информация, что «Бавария» готова отпустить Боатенга в «Манчестер Юнайтед», если «красные дьяволы» заплатят мюнхенцам 57 млн евро.