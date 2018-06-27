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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Бразилия выходит в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места

вчера, 22:51
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия0 : 2Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Бразильцам удалось обыграть сборную Сербии в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 и выйти в плей-офф раунд с первого места. Сербы же мундиаль покидают.

Москва, стадион «Открытие Арена»

Сербия – Бразилия – 0:2 (0:1)
Голы: Паулиньо 36, Силва 68

Сербия: Стойкович, Рукавина, Велькович, Миленкович, Коларов, Матич, Милинкович-Савич, Льяич (Живкович 75), Тадич, Костич (Радоньич 82), Митрович
Главный тренер: Крстаич Младен.

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Силва, Миранда, Марсело (Филипе Луис 11), Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо 67), Коутиньо (Ренато Аугусто 81), Виллиан, Неймар, Габриэл Жезус
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.

Предупреждения: Льяич 33, Матич 48, Митрович 71

Судья: Фагани Алиреза.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В параллельном матче сборная Швейцарии сыграла вничью с Коста-Рикой.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 03:03
Слишком уж много было авансов выдано сербской дружине! На деле им удалось переиграть только Коста-Рику. Бразилия сделала то, что и должна была сделать) С очередной победой на ЧМ-2018, Селесао!
Sadjon
Sadjon
сегодня в 01:39
Поздравляю бразильцев с выходом в в 1.8 финала....удачи вам ребята.
Pancher_95
Pancher_95 ответил da da da
сегодня в 01:31
Немцы уже приземлились в берлине))))
No problem
No problem
сегодня в 00:29
Нынче фавориты не особо радуют.
Селесау в том числе.
Марсу здоровья.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Comentarios
сегодня в 00:09
Comentarios:
Я как раз работать закончу )
какой то плюс) тока проснусь, а ты уже все)
Comentarios
Comentarios ответил AntiherQ1488
сегодня в 00:07
Я как раз работать закончу )
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Comentarios
сегодня в 00:04
Comentarios:
К 9 на работу ща пойду за 3й кружкой коффе )
безумству храбрых) я допиваю и на 12 часов спать) держись там)
Comentarios
Comentarios ответил AntiherQ1488
сегодня в 00:02
К 9 на работу ща пойду за 3й кружкой коффе )
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Comentarios
вчера в 23:56
Comentarios:
Не решил пока с этим делом подзавязать. Пиво стоит жду победы от наших тады хряпну 😁
я тоже тут решил в трезвяка сыграть) ну как, Венера за меня решила) это было мучительно) кое как пережил)
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:49
Не решил пока с этим делом подзавязать. Пиво стоит жду победы от наших тады хряпну 😁
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Comentarios
вчера в 23:48
Comentarios:
Ага 6.30
плесни себе чего нить в кофе) скажешь, болел за Сербию)
ProTest_85
ProTest_85 ответил Медив
вчера в 23:45
Медив:
А зачем это бельгийцам? Чтобы играть в 1/4 с Бразилией вместо шведов или швейцарцев?
А теперь подумай логически. Почти все игроки бельгийской сборной играют в АПЛ. Все они и англичане, и бельгийцы, друг друга знают. Так на кой ляд им вставлять палки в колеса друг другу. Проще скатать унылый договорняк с нулями на табло и пройти дальше.
4RT
4RT
вчера в 23:43
Когда Неймар падая покатился, подумал до МКАДа докатится...
ProTest_85
ProTest_85 ответил Медив
вчера в 23:31
Медив:
Завтра будет эпичная заруба между Англией и Бельгией за второе место в группе
Какая нафих заруба? Обоих и ничья за глаза устраивает... Даже поражение и то пофиг. Смотри, чтобы после такой "зарубы", матч Франция - Дания - не показался эталоном зрелищности.
Comentarios
Comentarios ответил AntiherQ1488
вчера в 23:30
Ага 6.30
RedDevil88
RedDevil88
вчера в 23:29
что с Марсело???
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Comentarios
вчера в 23:28
Comentarios:
Дальний восток )
часов 7 утра?)
Comentarios
Comentarios ответил AntiherQ1488
вчера в 23:26
Дальний восток )
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Comentarios
вчера в 23:22
Comentarios:
У меня утренний кофеек
бывает, не повезло) у меня еще 0.5)
ПивнойПровoд
ПивнойПровoд
вчера в 23:20
бразилы не фонтан
Comentarios
Comentarios ответил AntiherQ1488
вчера в 23:16
У меня утренний кофеек
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:12
Бразильцы - кудесники мяча что-то не очень очаровали...
жаль, что сошёл Марсело из-за травмы...
Медив
Медив ответил Martini1987
вчера в 23:10
Martini1987:
навряд ли, бельгийцы донных защитников англичан с пикфордом даже не заметят скорее всего
А зачем это бельгийцам? Чтобы играть в 1/4 с Бразилией вместо шведов или швейцарцев?
Гавроша
Гавроша
вчера в 23:07
А кто же будет чемпионом? Я уже не знаю. Может Уругвай?
MALOVAR
MALOVAR ответил Vеnom
вчера в 23:07
это ты Кузьмака наслушался? а можешь по стоимости Нэймара сказать?)))
Next18
Next18
вчера в 23:07
При всем уважении к сербам, они сегодня, особенно во втором тайме, на фоне бразильцев, как стадо загнанных баранов. Бразилия набирает ход и возвращает себе звание фаворита всего турнира.
Zen-Aku
Zen-Aku ответил Ник Ликов
вчера в 23:07
Ник Ликов:
Спасибо Митровичу,три игры 16 ударов и не одного гола
А чего ты хотел от нападающего Фулхэма который играет в Чемпионшипе???:)))
Martini1987
Martini1987 ответил Медив
вчера в 23:06
Медив:
Завтра будет эпичная заруба между Англией и Бельгией за второе место в группе
навряд ли, бельгийцы донных защитников англичан с пикфордом даже не заметят скорее всего
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:04
Бразилия - Мексика ну в принципе интересно будет
Alista
Alista ответил Медив
вчера в 23:04
Медив:
Завтра будет эпичная заруба между Англией и Бельгией за второе место в группе
Будет тухлый договорняк.
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