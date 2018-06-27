Бразилия выходит в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места

Бразильцам удалось обыграть сборную Сербии в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018 и выйти в плей-офф раунд с первого места. Сербы же мундиаль покидают.
Москва, стадион «Открытие Арена»
Сербия – Бразилия – 0:2 (0:1)
Голы: Паулиньо 36, Силва 68
Сербия: Стойкович, Рукавина, Велькович, Миленкович, Коларов, Матич, Милинкович-Савич, Льяич (Живкович 75), Тадич, Костич (Радоньич 82), Митрович
Главный тренер: Крстаич Младен.
Бразилия: Алиссон, Фагнер, Силва, Миранда, Марсело (Филипе Луис 11), Каземиро, Паулиньо (Фернандиньо 67), Коутиньо (Ренато Аугусто 81), Виллиан, Неймар, Габриэл Жезус
Главный тренер: Тите Аденор Леонардо Бакки.
Предупреждения: Льяич 33, Матич 48, Митрович 71
Судья: Фагани Алиреза.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В параллельном матче сборная Швейцарии сыграла вничью с Коста-Рикой.