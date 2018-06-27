Бразилия выходит в 1/8 финала ЧМ-2018 с первого места

Мама Лионеля заявила, что на критику сын реагирует слезами. «Соккер.ру»

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Чемпионат мира в разгаре, а Головин пока не сменил клубную прописку. Пока ЦСКА