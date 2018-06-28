Жезус: «Да, я не забиваю голы, но главное, что Бразилия побеждает»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус после победы над Сербией (2:0) и выхода своей команды в плей-офф ЧМ-2018 прокомментировал свою голевую засуху:

«На нас всегда оказывают давление, привык, что меня всегда спрашивают про голевую засуху. Да, я не забиваю голы, но знаю, они придут. Главное, что мы побеждаем. Для меня это куда важнее. Тем более я помог команде, выполнил требования тренера.

Нет, я не нервничал, а вам так показалось? Я просто кажусь неопытным, ещё молод. Но ведь не один год играю высоком уровне, и прекрасно понимаю ответственность. Иногда я забиваю голы, но играю не так хорошо. А этот матч мне понравился».