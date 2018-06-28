  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
17:00 сегодня Логотип ЯпонияЯпония -:- Логотип ПольшаПольша2.643.182.93
17:00 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип КолумбияКолумбия4.553.611.86
21:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БельгияБельгия2.63.163.19
21:00 сегодня Логотип ПанамаПанама -:- Логотип ТунисТунис4.43.781.84

Жезус: «Да, я не забиваю голы, но главное, что Бразилия побеждает»

сегодня, 03:21
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия0 : 2Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус после победы над Сербией (2:0) и выхода своей команды в плей-офф ЧМ-2018 прокомментировал свою голевую засуху:

«На нас всегда оказывают давление, привык, что меня всегда спрашивают про голевую засуху. Да, я не забиваю голы, но знаю, они придут. Главное, что мы побеждаем. Для меня это куда важнее. Тем более я помог команде, выполнил требования тренера. 

Нет, я не нервничал, а вам так показалось? Я просто кажусь неопытным, ещё молод. Но ведь не один год играю высоком уровне, и прекрасно понимаю ответственность. Иногда я забиваю голы, но играю не так хорошо. А этот матч мне понравился».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пак Джи Сун: «У Головина есть огромный потенциал, чтобы заиграть в топ-лигах Европы»
Сегодня, 03:36 0
Кьер: «Если сборная Хорватии поймает кураж, то её будет не остановить»
Сегодня, 02:43 0
Шукер: «У Дании есть Эриксен и Шмейхель, но мы сильны своим командным духом»
Сегодня, 02:33 0
Коутиньо: «Не сказать, что я сильно удивлён вылетом сборной Германии»
Сегодня, 02:14 2
Джуру: «Мне нет разницы, с кем играть в 1/8 финала. Швеция? Хорошо»
Сегодня, 01:55 0
Стойкович: «Надеюсь, нашей стране не стыдно за футбол, который мы показали на этом ЧМ»
Сегодня, 01:25 1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100