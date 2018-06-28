Аленичев: «Головину пора в Европу, но только не в Италию»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину не стоит переходить в клуб из чемпионата Италии, несмотря на серьёзный интерес к нему от «Ювентуса»:

«Александр хорошо выглядит на этом чемпионате мира. Это один из лучших игроков сборной наряду с Черышевым и Дзюбой. Интерес „Ювентуса“ к Головину вполне объясним. Ему пора в Европу, но только не в Италию. В Турине твёрдое место в основном составе почти никому не гарантировано. Не исключено, что парня отдадут в аренду. В Серии А закрытый футбол, много тактических моментов, а Саша – креативный полузащитник, который хочет создавать и сам забивать. В Италии ему будет крайне сложно проявить свои лучшие качества.

Посоветовал бы Саше Испанию – на мой взгляд, для него это оптимальный вариант. Понятно, что это будет не „Реал“ или „Барселона“, но кто-то из следующего ряда клубов. Ещё, наверное, подошла бы Англия, но не до такой степени, как Примера.

Головин может не выдержать темп АПЛ? Не утверждал бы категорически. Саша – молодой, быстрый, мобильный, креативный. Конечно, ему потребуется время на адаптацию, но парень ответственный, и со временем у него появятся шансы проявить себя и в Англии».