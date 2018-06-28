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Чемпионат мира 2018, 3 тур1X2
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Семшов: «Благодаря ЧМ в России молодежь будет заниматься футболом»

сегодня, 14:26

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов считает, что молодежь благодаря проведению чемпионата мира в России получит возможность заниматься футболом не только во дворах, но и в спортивных школах.

«Уровень нашего футбола еще не достиг того, к чему мы все стремимся. Молодежь, которая следит за чемпионатом мира, будет заниматься не только во дворах, но и в спортшколах, и я думаю, что стадионы будут задействованы для этого.

Нужно уделять внимание детскому и юношескому футболу, чтобы специалисты были обучены. Зачастую встречаешь тренеров, которые не знают, как общаться с детьми, поскольку сами не играли. Техническая оснащенность закладывается в детстве, остальное можно подтянуть на разных возрастах. Поэтому хочется, чтобы этот чемпионат мира не прошел даром для нашего футбола, и он должен послужить толчком для развития футбола в массовый вид спорта».

Ранее заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлана Гадарова заявила, что чемпионат мира, матчи которого проходят в том числе в Ростове-на-Дону, должен вызвать рост числа местных детей и юношей, желающих заниматься футболом.

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Все комментарии
Sem25
Sem25 ответил fan_Sycheva
сегодня в 16:12
fan_Sycheva:
Будут заниматься ровно до той поры, пока российская действительность их не заставит бросить занятия футболом...
Что за "российская действительность?" Будут заниматься до тех пор, пока будут выдерживать конкуренцию. Головин, Зобнин, Миранчуки.. выдержали, а Гасилин, Базелюк, Соловьев... - нет. Вот и вся "действительность".
Faustello
Faustello ответил Октябрь 1917
сегодня в 16:01
Октябрь 1917:
Дай, Бог, чтобы так и случилось.
Куево что надо потратить миллиарды бабла, чтобы много малышей пришли заниматься футболом, чтобы агентская мафия получила барыши - а страна Кутепова через 5 - 10 лет.
А так и будет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:24
Дай, Бог, чтобы так и случилось.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 15:19
если детские тренера перестанут откатами баловаться, и начнут делать свою работу, могет сдюшор поднимется с колен
fan_Sycheva
fan_Sycheva
сегодня в 15:16
Будут заниматься ровно до той поры, пока российская действительность их не заставит бросить занятия футболом...
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 15:07
Вот теперь развернется футбол .
Begemott
Begemott
сегодня в 15:03
Семшов будто на Луне живет, в каких условиях она будет заниматься?
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 14:47
Где она будет заниматься если почти каждый году умирает несколько футбольных клубов.Во многих провинциальных городах уже давно забыли что такое футбол,а многим это ещё предстоит сделать. Через несколько лет кроме московских,питерских и дотационных команд с юга в Премьер Лиге никто больше играть не будет. А в сборной,вместо россиян,будут натурализованные,третьесортные бразильцы,шведы и прочие зулусы,которых к своим сборным и на километр не подпустят. Вот такое вот светлое будущее у российского футбола.)
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 14:32
больше сопьется в фанзонах
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