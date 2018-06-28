Семшов: «Благодаря ЧМ в России молодежь будет заниматься футболом»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов считает, что молодежь благодаря проведению чемпионата мира в России получит возможность заниматься футболом не только во дворах, но и в спортивных школах.

«Уровень нашего футбола еще не достиг того, к чему мы все стремимся. Молодежь, которая следит за чемпионатом мира, будет заниматься не только во дворах, но и в спортшколах, и я думаю, что стадионы будут задействованы для этого.

Нужно уделять внимание детскому и юношескому футболу, чтобы специалисты были обучены. Зачастую встречаешь тренеров, которые не знают, как общаться с детьми, поскольку сами не играли. Техническая оснащенность закладывается в детстве, остальное можно подтянуть на разных возрастах. Поэтому хочется, чтобы этот чемпионат мира не прошел даром для нашего футбола, и он должен послужить толчком для развития футбола в массовый вид спорта».



Ранее заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Светлана Гадарова заявила, что чемпионат мира, матчи которого проходят в том числе в Ростове-на-Дону, должен вызвать рост числа местных детей и юношей, желающих заниматься футболом.