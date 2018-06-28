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«Балтика» начнет новый сезон ФНЛ на стадионе «Калининград»

сегодня, 16:23

Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая заявил, что клуб рассчитывает начать новый сезон ФНЛ на стадионе «Калининград», который принимает матчи чемпионата мира 2018 года.

«Все идет в рабочем порядке, поэтому сейчас какую-то конкретику сказать не готов. Мы ведем консультации с управляющей компанией „Спорт-Инжиринг“ и ориентируемся на то, что первую домашнюю игру мы уже проведем на новом стадионе», - сказал Лепсая.

Первый домашний матч первенства ФНЛ сезона 2018/19 «Балтика» проведет во втором туре - 22 июля против «Тамбова». 

Недавно сообщалось, что «Балтика» нашла нового спонсора.

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Все комментарии
Cruis
Cruis
сегодня в 16:34
На таком стадионе нужно играть в РПФЛ.
Glodor
Glodor
сегодня в 16:26
Удачи Балтике.
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