«Балтика» начнет новый сезон ФНЛ на стадионе «Калининград»

Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая заявил, что клуб рассчитывает начать новый сезон ФНЛ на стадионе «Калининград», который принимает матчи чемпионата мира 2018 года.



«Все идет в рабочем порядке, поэтому сейчас какую-то конкретику сказать не готов. Мы ведем консультации с управляющей компанией „Спорт-Инжиринг“ и ориентируемся на то, что первую домашнюю игру мы уже проведем на новом стадионе», - сказал Лепсая.



Первый домашний матч первенства ФНЛ сезона 2018/19 «Балтика» проведет во втором туре - 22 июля против «Тамбова».



Недавно сообщалось, что «Балтика» нашла нового спонсора.