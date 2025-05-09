Алонсо объявит об уходе из «Байера» на сегодняшней пресс-конференции

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Реал».
По данным источника, испанский специалист уведомил руководство «фармацевтов», что покинет команду после окончания сезона, чтобы возглавить мадридский клуб.
О своём решении Алонсо может объявить уже на сегодняшней пресс-конференции.
Завтра Анчи вдруг выиграет в Классико и / или возьмёт Примеру, че тогда Алонсо будет делать? Уповать на устные обещания Переса? У деда семь пятниц на неделе...!
Не... Так дела не делают...
Завтра Анчи вдруг выиграет в Классико и / или возьмёт Примеру, че тогда Алонсо будет делать? Уповать на устные обещания Переса? У деда семь пятниц на неделе...!
Не... Так дела не делают...
Читал испанскую прессу, там пишут, что уход Анчелотти - вопрос уже решённый, не зависимо от исхода сезона. Вроде как всё уже оформлено юридически, только ещё официально не объявлено. Не хотят объявлять в преддверии Эль Класико, и что на послематчевой пресс-конференции после игры с Барсой, папа Карло сам скажет о своём уходе из команды. Так что скорее всего Алонсо уже на 100% знает, что он главный тренер Реала на следующий сезон. Да и объявит Алонсо лишь о своём уходе из Байера, а не о переходе в Реал.
Читал испанскую прессу, там пишут, что уход Анчелотти - вопрос уже решённый, не зависимо от исхода сезона. Вроде как всё уже оформлено юридически, только ещё официально не объявлено. Не хотят объявлять в преддверии Эль Класико, и что на послематчевой пресс-конференции после игры с Барсой, папа Карло сам скажет о своём уходе из команды. Так что скорее всего Алонсо уже на 100% знает, что он главный тренер Реала на следующий сезон. Да и объявит Алонсо лишь о своём уходе из Байера, а не о переходе в Реал.
Ну и вообще с точки зрения Реала где гарантии что успех Алонсо в Байере не чистая случайность, второй сезон наоборот указывает на то что первый на кураже и фарте был чемпионским. Даже Байер у Алонсо вышел пока что качельный, а не стабильный.
Ну и вообще с точки зрения Реала где гарантии что успех Алонсо в Байере не чистая случайность, второй сезон наоборот указывает на то что первый на кураже и фарте был чемпионским. Даже Байер у Алонсо вышел пока что качельный, а не стабильный.