Алонсо объявит об уходе из «Байера» на сегодняшней пресс-конференции

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вчера, 13:12

Главный тренер «Байера» возглавит «Реал».

По данным источника, испанский специалист уведомил руководство «фармацевтов», что покинет команду после окончания сезона, чтобы возглавить мадридский клуб.

О своём решении Алонсо может объявить уже на сегодняшней пресс-конференции.