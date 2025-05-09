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Алонсо объявит об уходе из «Байера» на сегодняшней пресс-конференции

вчера, 13:12

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Реал».

По данным источника, испанский специалист уведомил руководство «фармацевтов», что покинет команду после окончания сезона, чтобы возглавить мадридский клуб.

О своём решении Алонсо может объявить уже на сегодняшней пресс-конференции.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:18
Вы знаете, когда команда не проигрывает по ходу сезона ни одного матча всё таки как то не правильно делать ответственными за это их конкурента. Бавария по большей части не могла повлиять на такие феноменальные результаты Байера. Это результат чего то ещё, но я лично думаю что Байер запрыгнул на волну и сезон на её гребне проплыл и всё.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 20:29, ред.
Даже, если ты прав, и Алонсо догадывался об уходе, а также знали об этом игроки, то даже в этом случае, к своим профессиональным обязанностям надо подходить с полной ответственностью. Но я уверен, что причиной неудачной игры Байера была не инфа о возможном уходе, а то, что команду хватило на один сезон, что, в принципе было ожидаемо... Невозможно постоянно играть на износ, в сумасшедшем, прессингующем тепме.
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
Я не про весь сезон и не про еврокубки, а именно про конкуренцию с Баварией. В целом то они неплохо играли, даже больше скажу, всего 2 поражения, как и у Баварии. НО! 11 ничьих! Это больше чем у кого либо. Апрельские, майские ничьи, поражение от Вердера, это и предопределило финал. Это не отмазки, предположения, когда тренер уходит, тем более в такой клуб как Реал, все мысли уже о другом клубе, игроки это чувствуют и уже доигрывают сезон.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:51, ред.
Ага, а ещё, они знали после поражения от Аталанты в финале. А ещё после 0:4 от Ливерпуля и 0:3 от Баварии. Ну и точно они знали, после вылета из кубка страны от команды 1-й лиги.
Не смешно, правда?)))
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:30
Нет, не может, потому что не концовку сезона Байер провалил, а весь сезон играл плохо, во всех турнирах... Не надо искать отмазки.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:28
Чемпионство Байера не случайность, а катастрофа Баварии. Предсказать дальнейшую судьбу Алонсо невозможно, можно лишь подчеркнуть достоинства и недостатки тренера. Но и в этом случае смысла нет, всё может быстро измениться, как в одну, так и другую сторону.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:44, ред.
Вот ещё один признак незрелости это садиться на чемоданы до того как купил билеты. Алонсо уже размечтался что он уже в Реале. Знаем мы таких, вон один тоже с фамилией на А выиграл Лигу чемпионов ещё до матчей с ПСЖ в полуфинале, второй уже тренирует Реал хотя по факту там ещё даже Анчелотти не уволили. У нас у самих такие есть, после зимней паузы вышли уже чемпионы России, а потом слили Рубину и Махачкале. Нет у людей чувства меры, вот они и перебарщивают. Этож просто киношная история когда молодой юный парняга в баре получил предложение о работе на Уолл стрит, пошёл всех начальников на радостях в своей пиццерии послал, а потом ему сказали что это по пьяни было и не серьёзно. И назад в пиццерию уже не берут. Такой неуравновешенный беспокойный юнец не тренер для Реала даже если Перес его возьмёт. Лихорадить будет так же как нынешний Арсенал с Артетой в Лиге чемпионов. Хорошо только что это полезный для Алонсо опыт взросления.

Ну и вообще с точки зрения Реала где гарантии что успех Алонсо в Байере не чистая случайность, второй сезон наоборот указывает на то что первый на кураже и фарте был чемпионским. Даже Байер у Алонсо вышел пока что качельный, а не стабильный.
протон
протон
вчера в 15:22
Без сомнений успех Байера целиком и полностью заслуга Хаби, но Мадрид это совсем другой мир, главное дать полный контроль над игроками и трансферами, и тогда уверен, что он сделает Реал убийственной машиной для любой команды
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:49, ред.
Может, кстати, поэтому Байер слабо сыграл концовку сезона. В клубе, наверное, уже с января точно знали, что Алонсо уходит.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:24, ред.
Ещё не ушёл, не возглавил и не объявил а все уже в курсе, так может уже и не объявлять тогда
shlomo
shlomo
вчера в 14:10
Пожелаю ему удачи в Реале... сложно ему будет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:58
Ну ... ты же толковый мужик... Ты же понял, про что я...
Capral
Capral
вчера в 13:53
Да, вот, сегодня, я выставил статью из первоисточника о том, что он уже в Реале.
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:46, ред.
Привет, Макс!
Читал испанскую прессу, там пишут, что уход Анчелотти - вопрос уже решённый, не зависимо от исхода сезона. Вроде как всё уже оформлено юридически, только ещё официально не объявлено. Не хотят объявлять в преддверии Эль Класико, и что на послематчевой пресс-конференции после игры с Барсой, папа Карло сам скажет о своём уходе из команды. Так что скорее всего Алонсо уже на 100% знает, что он главный тренер Реала на следующий сезон. Да и объявит Алонсо лишь о своём уходе из Байера, а не о переходе в Реал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:24, ред.
А... как это он сделает, если Анчелотти официально не уволен из РМ ? Глупостью будет это с его стороны.
Завтра Анчи вдруг выиграет в Классико и / или возьмёт Примеру, че тогда Алонсо будет делать? Уповать на устные обещания Переса? У деда семь пятниц на неделе...!

Не... Так дела не делают...
kwzec9hjqhp2
kwzec9hjqhp2
вчера в 13:22
Первое чемпионсто добыл Байеру год назад, теперь можно и на повышение
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