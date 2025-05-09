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Салах стал игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов

вчера, 13:57

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком года в Англии по версии журналистов.

Египтянин набрал 90% голосов, что является лучшим показателем в XXI веке. Салах выиграл данную награду в третий раз (также в 2018 и 2022 годах), повторив рекорд Тьерри Анри.

Также в тройку лучших по итогам голосования вошли Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Александер Исак («Ньюкасл»).

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:20
Мяч ему, Золотой!
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ myst5 (раскрыть)
вчера в 18:44
Даже, если не считать ЛЧ, то есть еще 2 турнира, где Салах провалился - Кубок Англии и Кубок лиги. Выиграть чемпионат, когда у всех команд кризис, такое себе достижение. Его не будет даже в топ-3 ЗМ.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:41
Заслужил. В чемпионате, где нет вылета, он хорош. А вот в кубковых турнирах теряется. Недаром он на втором месте игроков, которые проваливают важные игры. Хуже только Кейн.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ myst5 (раскрыть)
вчера в 16:47
Если мартинес или дембеле скажут решающее слово в финале, то также будут конкурентами салаху, притом что дембель его в личных встречах уел. ЗМ иногда вручают импульсивно, за конкретные 4-5 ярких топ-матчей, а не за прошлые заслуги и равномерно яркий сезон в апл или чемпионате испании.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ myst5 (раскрыть)
вчера в 16:43
Рафинья не звезда. Нопо совокупности достижений ЗА СЕЗОН он главный претендент. Выиграл ла лигу, дошел ГОРАЗДО дальше в лч, не его вина что нет вратаря и защиты. Игрок одного сезона? Возможно. Но были прецеденты, когда игроки ни до ни после не попадавшие в топ3 списка ЗМ получали награду. Кака, каннаваро, бензема, оуэн, нэдвед. А звезды есть, которые все время в этих списках, но увы и ах. Карлос, анри, рауль, хави, иньеста.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 16:26
В очередной раз сожалею, что телевидение не показывает АПЛ.
myst5
myst5 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 16:21, ред.
Ну начнем с того что Барса ещё толком не чего не выйграла . Да и статус рафиньи не того уровня что у Салаха. Даже Дембеле не тянет на уровень Салаха . В целом нет в данный момент сильно проведших сезон звёзд .
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ myst5 (раскрыть)
вчера в 16:12
А рафинья и победитель лч?
myst5
myst5
вчера в 15:47
В целом ему должны дать золотой мяч . Конкурентов особо нет . Индивидуально сильный игрок . Имеет хорошую статистику чемпион в самом сложном турнире . Где 15-16 команда в финале Еврокубков. Да вылетели от ПСЖ . Но это всего два матча . Да и в целом для африканского континента хорошая реклама . Не фанат Ливерпуля , фанат МЮ
протон
протон
вчера в 14:47
Салах безусловно достойнейший игрок. Вот кто бы мог тогда после Челси поверить что он так стрельнет, я лично думал, что все ,сбитый летчик..
его кейс как по мне очень похож с Шакири, но Шакири так и остался просто добротным игроком, а Салах стал настоящей мировой звездой. Он однозначно заслужил ЗМ, будет жаль если он так его и не получит
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:35, ред.
Англия и её АПЛ - не критерий премиум - качества футбола Европы. Бабки , светлые головы в управлении - отнюдь не есть венец , к чему надо стремиться на поле..., а пустотелый Арсенал Артеты в ЛЧ - тому в доказательство.
Что до Салы...
Фараон у себя на Альбионе - фараон. А в Европе его к ногтю согнул товарищ Нуно Мендеш из ПСЖ. И все потуги и лавры Салы теперь и гроша ломанного не стоят. Локальный - английский успех Ливерпуля так и останется Локальным.
Вещий
Вещий
вчера в 14:07
Заслуженно получил.... стабильность признак мастерства
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:02
С Днём Победы!
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