Салах стал игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов

1746788275

вчера, 13:57

Нападающий «Ливерпуля» признан лучшим игроком года в Англии по версии журналистов.

Египтянин набрал 90% голосов, что является лучшим показателем в XXI веке. Салах выиграл данную награду в третий раз (также в 2018 и 2022 годах), повторив рекорд .

Также в тройку лучших по итогам голосования вошли («Ливерпуль») и («Ньюкасл»).