Салах стал игроком года по версии Ассоциации футбольных журналистов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком года в Англии по версии журналистов.
Египтянин набрал 90% голосов, что является лучшим показателем в XXI веке. Салах выиграл данную награду в третий раз (также в 2018 и 2022 годах), повторив рекорд Тьерри Анри.
Также в тройку лучших по итогам голосования вошли Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») и Александер Исак («Ньюкасл»).
Что до Салы...
Фараон у себя на Альбионе - фараон. А в Европе его к ногтю согнул товарищ Нуно Мендеш из ПСЖ. И все потуги и лавры Салы теперь и гроша ломанного не стоят. Локальный - английский успех Ливерпуля так и останется Локальным.
Что до Салы...
Фараон у себя на Альбионе - фараон. А в Европе его к ногтю согнул товарищ Нуно Мендеш из ПСЖ. И все потуги и лавры Салы теперь и гроша ломанного не стоят. Локальный - английский успех Ливерпуля так и останется Локальным.
его кейс как по мне очень похож с Шакири, но Шакири так и остался просто добротным игроком, а Салах стал настоящей мировой звездой. Он однозначно заслужил ЗМ, будет жаль если он так его и не получит
его кейс как по мне очень похож с Шакири, но Шакири так и остался просто добротным игроком, а Салах стал настоящей мировой звездой. Он однозначно заслужил ЗМ, будет жаль если он так его и не получит