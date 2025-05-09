Чемпионский матч без тренера, «Динамо» и месть за Личку. 28-й тур РПЛ – украшение сезона

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сегодня, 13:05

Главная интрига близка к развязке.

«Оренбург» – «Химки»

– Должно быть, обидно – но набирать очки оренбуржцы начали в момент, когда стало слишком поздно. Весной команда Владимира Слишковича обыграла сразу двух прямых конкурентов – в марте взяли три очка с «Факелом», в апреле оказались сильнее «Пари НН». Позднее добавились 2:1 с Махачкалой, а в минувшие выходные получилось отобрать балл у «Локо». Даже так южноуральцы в зоне прямого вылета, а до «Пари НН» – пять очков. Обойти нижегородцев – что-то из разряда фантастики.

– С другой стороны, против «Химок» будет достаточно шансов зацепиться за победу. В клубе ужасная атмосфера – постоянно идут разговоры о невыплате зарплат, копится недовольство игроков. На этом фоне высказался даже тренер Артига – и остался без работы. Команда держится на честном слове – хотя этого хватает, чтобы идти вне зоны стыков.

«Динамо Махачкала» – «Зенит»

– Для махачкалинцев честь – влиять на развязку чемпионской гонки в первый же сезон в РПЛ . Коллектив своей организованностью компенсировал разницу в составе с остальными командами – «бело-голубые» отбирали очки даже у «Спартака» и «Локо». Для «Зенита» как раз такой соперник, как махачкалинцы, доставляет больше всего проблем.

– Впереди – по меньшей мере четыре финала. В Кубке предстоит поспорить за выход в финал с ЦСКА , а в чемпионате нет шанса на ошибку в гонке с «Краснодаром». «Быки» забирают победы даже в тяжело складывающихся матчах. «Зениту» остаётся делать то же самое – но в петербуржцах нет такой уверенности. Почти сразу после 4:1 с южанами дома «сине-бело-голубые» снова оказались на краю пропасти – сыграли вничью с московским «Динамо». Выезд в Махачкалу и Ростов-на-Дону, домашняя игра с «Ахматом» – тяжелейший календарь.

ЦСКА – «Краснодар»

– 10 мая в промежутке между 19:00 и 21:30 мск может решиться судьба чемпионства. «Зенит» играет с Махачкалой без права на ошибку – а сразу после окончания матча «Краснодару» предстоит выйти против ЦСКА . Это может сыграть с «быками» злую шутку. Напряжение и предельная концентрация позволяла добывать результат даже в пограничных ситуациях – ощущение подступающего титула может сбить настрой.

– Этот шаг в любом случае будет очень сложным. Играть предстоит без главного тренера и лидера обороны (Мусаев и Тормена дисквалифицированы на один матч). Сопоставимые потери у «армейцев» – наставник Николич и ведущий игрок атаки Файзуллаев.

– И ведь ЦСКА – та команда, которая в состоянии этим воспользоваться. «Красно-синие» этой весной проиграли только раз – «Зениту» в гостях в Кубке. При этом в принципиальном дерби со «Спартаком» уверенно одержали победу. «Краснодар» – тот соперник, на которого не надо настраиваться.

«Акрон» – «Ахмат»

– За три тура до финиша нет почти никаких шансов, что тольяттинцы вдруг окажутся в зоне стыков. Банда Заура Тедеева после победы над Махачкалой имеет в активе 32 очка. Обычно этого достаточно, чтобы финишировать выше зоны стыков.

– Три победы в шести матчах – не так много, но и «Ахмат» – не стабильный топ-клуб. Команда боролась за выживание – и на фоне «Пари НН», «Химок», «Факела», «Оренбурга» показала самый зрелый футбол. С 24 очками в активе грозненцы близки к тому, чтобы обойти «Химки» и выбраться из стыков.

«Факел» – «Локомотив»

– Игорь Шалимов – в незавидном положении. Тренер пришёл в команду из зоны вылета и без малейших шансов на камбэк. Воронежцам просто не хватает качественных исполнителей для футбола, который ставит специалист. Результат добывать удавалось за счёт постоянной борьбы. И сейчас коллектив на семь очков отстаёт от зоны стыков.

– Галактионову вовремя попался «Факел» – «красно-зелёные» уже в трёх матчах к ряду не побеждали. При этом даже с «Оренбургом» сыграли вничью. И это всё – под разговоры об угрозе отставки главного тренера. Понятно, что за титул и даже медали бороться не приходится. Но за своего тренера игрокам стоит побороться.

«Динамо» – «Спартак»

– Период Ролана Гусева в «Динамо» будет коротким – но начался он красиво, с победы над «Крыльями» (3:1). Гладышев расцвёл – дубль в этом матче, уже 10 голов в текущем чемпионате плюс пять ассистов. Небольшой повод для радости команды, которая осталась без главного тренера.

– Личку в отставку отправили как раз «красно-белые». Обыграли «Динамо в Кубке и теперь готовятся к финалу Пути регионов „Ростова“. При этом объективно весенний отрезок у „Спартака“ не задался. Коллектив показал свою слабую сторону – совсем не умеют играть с организованным соперником, который не оставляет свободного пространства. Совсем недавно из-за этого остались без победы над „Факелом“ в Воронеже.

„Рубин“ – „Ростов“

– Результат в игре с „Краснодаром“ был на тоненького – казанцы отыграли один мяч на 83-й минуте, оставалось время, чтобы вернуть равенство на табло. Против чемпионского фарта ничего не сделаешь. „Рубин“ в любом случае остаётся крайне сильным середняком.

– С Альбой у руля ростовчане уверенно начали весенний отрезок, а сейчас окончательно нашли свою игру. Южане не проигрывают в четырёх матчах подряд – прошли „Локо“ в Кубке, поделили с ними же очки в чемпионате, также обыграли „Факел“ и сыграли вничью с „Химками“.

„Пари НН“ – „Крылья Советов“

– Похоже, Ганчаренко всё же удастся избежать прямого вылета. Команда по весне выглядят скверно – но „Факел“ и „Оренбург“ даже переплюнули нижегородцев. Победа над „Ахматом“ и ничья с „Динамо“ в апреле позволили сохранить отрыв от конкурентов ниже. У „Пари НН“ даже есть шанс миновать стыки – до „Химок“ на 12-м месте всего два очка. Учитывая форму соперника, обойти их вполне реально.