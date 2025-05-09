Защитник «Реала» Антонио Рюдигер может вернуться в «Челси».
Лондонский клуб рассматривает вариант с подписанием немца этим летом. Поведение футболиста вне поля может стать причиной, по которой «Реал» продаст игрока.
Рюдигер выступал за «Челси» с 2017 по 2022 год.
Ну, тогда первым делом надо выгонять Вини и Джуда!
Всё равно в ближайшие годы игра будет строится вокруг Мбаппе, а эти две молодые истерички будут не довольны ситуацией и пагубно влиять на коллектив.
Вот от кого надо в первую очередь избавляться.
Ну, тогда первым делом надо выгонять Вини и Джуда!
Всё равно в ближайшие годы игра будет строится вокруг Мбаппе, а эти две молодые истерички будут не довольны ситуацией и пагубно влиять на коллектив.
Вот от кого надо в первую очередь избавляться.