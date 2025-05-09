Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Рюдигер может вернуться в «Челси»

вчера, 12:23

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер может вернуться в «Челси».

Лондонский клуб рассматривает вариант с подписанием немца этим летом. Поведение футболиста вне поля может стать причиной, по которой «Реал» продаст игрока.

Рюдигер выступал за «Челси» с 2017 по 2022 год.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиЛени Йоро сожалеет о переходе в «Манчестер Юнайтед» и хочет покинуть клуб
Вчера, 11:42
Слухи«Барселона» готова продать Дани Ольмо
Вчера, 10:34
СлухиТри клуба АПЛ интересуются нападающим «Реала» Родриго
Вчера, 10:12
Слухи«Барселона» хочет подписать защитника «Челси»
Вчера, 09:13
Слухи«Ливерпуль» готов расстаться с Нуньесом ради подписания Альвареса
08 мая
СлухиДортмундская «Боруссия» ведёт переговоры с братом Джуда Беллингема
08 мая
Сортировать
Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 00:57, ред.
В "Реале" все тащат, не только Рюдигер. В команде нет статистов, ВСЕ - работяги, которые полностью отдаются игре. По другому в Королевском клубе и быть не может. Но именно немец мутит воду и своей - нет, не грубой, а хулиганской игрой портит имидж команды. Поверьте, да и вы это сами прекрасно знаете, "что свято место пусто не бывает", и на место немца всегда найдётся как минимум равноценный, но дисциплинированный игрок. Жёсткий, но не хулиган из подворотни, каковым является Рюдигер.
Bad Listener
Bad Listener ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 23:46, ред.
Да. отчасти согласен, но я лично замечал не раз как Рюдигер тащил Реал вперёд на своём характере. Так что нельзя сказать что его характер исключительно отрицательно воздействует. Он может и настрой и боевой дух партнёров поднимать. Может быть нужен тренер который сможет эту его энергию направить в верное русло. У Карло все кто с характером плохо зачастую и во вред команде себя ведут, не только Антонио. Вообще футболисты нынче как дети, им твёрдая рука нужна конечно.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:26
Ну почему сразу такая крайность: послушные, бесхребетные, серые, заурядные ? Дисциплинированные, но бойцы, выгрызающие землю из - под ног соперника. Причём выгрызающие жёстко, но технично, с чувством собственного достоинства и уважения к визави. Ничего общего с этими качествами немец не имеет и своим поведением, на мой взгляд, дискредитирует славное имя клуба.
Bad Listener
Bad Listener ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 23:14
Не ну давайте послушных бесхребетных серых заурядных наберём в Реал, у них правда и футбол будет подстать. Хороший игрок всегда личность, а личность всегда с тараканами. Раньше Реалу это не мешало, сколько он уже в составе?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:07
Не характер, а хулиганское поведение порой во вред команде.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 23:05
А я бы наоборот удивился, если бы эти двое были на поле паиньками. Психика у всех разная, реагируют на ситуации порой слишком эмоционально, но, по моемУ мнению, такое поведение простительно. Их заменить на поле проблематично; избавиться от Рюдигера - избавиться от проблем, которые он создаёт порой на ровном месте.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:32
Наоборот такие парни с характером и нужны Реалу, зачем им его продавать не понятно
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:45
Главное в этой новости не то, что Рюдегер может вернуться в Челси, а то, что Реал хочет избавиться от проблемных игроков, которые неадекватно себя ведут.
Ну, тогда первым делом надо выгонять Вини и Джуда!
Всё равно в ближайшие годы игра будет строится вокруг Мбаппе, а эти две молодые истерички будут не довольны ситуацией и пагубно влиять на коллектив.
Вот от кого надо в первую очередь избавляться.
Capral
Capral
вчера в 13:49
В финале кубка короля Рюдигер был лучший!!! Он цементировал оборону Реалу и практически сыграл без ошибок. Уверен, никуда он не уйдет.
9ye2mzkmzgfc
9ye2mzkmzgfc
вчера в 13:15
Вряд ли есть смысл аристокоатам его брать
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:54
у меня вопрос и зачем он Челси! травмы же
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 12:43, ред.
Тот, кто запускает в мир подобные утки, вряд ли слышал кто такие Алаба/Милитао.))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:41
Боули покупает только молодых игроков, немного работы, и затем на продажу.
зачем аристократам покалеченный маргарин?
тем более вспомнить, как Рюдигер ушел из Челси
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:30
И кто будет играть в Реале? Вечно травмированный Милитао или Алаба?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 