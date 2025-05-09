Рюдигер может вернуться в «Челси»

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вчера, 12:23

Защитник «Реала» может вернуться в «Челси».

Лондонский клуб рассматривает вариант с подписанием немца этим летом. Поведение футболиста вне поля может стать причиной, по которой «Реал» продаст игрока.

Рюдигер выступал за «Челси» с 2017 по 2022 год.