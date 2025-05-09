«Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (10.05.2025)

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сегодня, 15:55

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.17. Рискнуть на победу «Боруссии» М можно по коэффициенту 11.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 9.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на ТБ 4 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 4 можно взять по 2.25. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Бавария» набрала 76 балл в чемпионате и на восемь пунктов опережает «Байер», который серьезно взялся за чемпионат и пытается догнать лидера Бундеслиги. В Лиге Чемпионов «Бавария» дошла до 1/4, где проиграла фавориту на чемпионство «Интеру» (3:4). Две последних встречи команды завершились победой над «Майнцом» (3:0), и ничьёй с «РБ Лейпциг» (3:3).

«Боруссия» М неплохо выглядит в нынешнем сезоне. Команда расположилась в середине таблице, на девятом месте, с заработанными 45 баллами. От зоны еврокубков ее отделяет пять очков. Два последних матча «Боруссии» М завершились поражением от «Хольштайн Киль» (3:4), и ничьёй с «Хоффенхаймом» (4:4).

Информация для ставок

«Бавария» не проигрывает на протяжении пяти игр

«Боруссия» М не выигрывала на протяжении пяти матчей

Три последние встречи «Боруссии» М завершились с тоталом больше 4.5 мячей

Прогноз

«Бавария» сейчас на голову выше большинства команд Бундеслиги и на своем стадионе с первых минут будет давить на соперника, что очень быстро принесет результаты. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.