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Сухой рассудит «Динамо» и «Спартак». Назначения арбитров на 28-й тур РПЛ

вчера, 12:42

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура РПЛ.

10 мая (суббота)

«Оренбург» – «Химки»: судья – Ян Бобровский
Помощники судьи – Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо» Махачкала – «Зенит»: судья – Артём Чистяков
Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Владимир Казьменко.

ЦСКА – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Эдуард Малый.

11 мая (воскресенье)

«Акрон» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Факел» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк
Помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалёв; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Виктор Кулагин.

«Динамо» Москва – «Спартак»: судья – Алексей Сухой
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Александр Богданов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Сергей Мартынов.

«Рубин» – «Ростов»: судья – Егор Егоров
Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Французов.

12 мая (понедельник)

«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Ранэль Зияков
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:50
Будем смотреть и ругаться
ABir
ABir
вчера в 14:57
Без предвзятости и без ошибок. Пусть главными действующими лицами на поле будут игроки, а не арбитры.
Deemon37
Deemon37
вчера в 14:02
Сережа карасев и вася казарцев всё сделают
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:00
Скандала не будет. Гафло отмажет, как с Карраскалем, с Карасем. Всё схвачено.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:54
В воздухе запахло скандалом...
Надоть посмотреть кэф на карточки....
drug01
drug01
вчера в 13:29
Да тур будет сложный и судьям будет не легко а... Болельщикам не легче?
9vxt2vdkr6ej
9vxt2vdkr6ej
вчера в 13:27
Разницы нет какой судья, все замараны.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:26
Главное чтобы без судейских ляпов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:14
А кстати почему Левникова не поставили ни на одну игру. Он, пожалуй, лучший на сегодня судья в РПЛ. Есть робкая надежда, что он ка ВАР не даст разгуляться Сухому.
Capral
Capral
вчера в 12:48
Ну всё - держитесь, спартачи!!!!!!! Это подонок вам устроит!!!
Именно он, этот 17к засудил Краснодар, самым подлым образом, назначив пенальти - в природе несуществующий!!!!!!! И никто, тогда, ни гафло, ни вся эта компашка не требовала увольнения этого негодяя!!! У меня просто нет слов.
протон
протон
вчера в 12:46
Карасёв опять наделает кучу ошибок, которые КДК не признает, а в следующем туре как ни в чём не бывало получит очередную работу
Гость
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