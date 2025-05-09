Сухой рассудит «Динамо» и «Спартак». Назначения арбитров на 28-й тур РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура РПЛ.
10 мая (суббота)
«Оренбург» – «Химки»: судья – Ян Бобровский
Помощники судьи – Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Николай Иванов.
«Динамо» Махачкала – «Зенит»: судья – Артём Чистяков
Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Владимир Казьменко.
ЦСКА – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Эдуард Малый.
11 мая (воскресенье)
«Акрон» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Факел» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк
Помощники судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалёв; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Виктор Кулагин.
«Динамо» Москва – «Спартак»: судья – Алексей Сухой
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Александр Богданов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Сергей Мартынов.
«Рубин» – «Ростов»: судья – Егор Егоров
Помощники судьи – Денис Петров, Алексей Ермилов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Роман Галимов; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Французов.
12 мая (понедельник)
«Пари НН» – «Крылья Советов»: судья – Ранэль Зияков
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.
Надоть посмотреть кэф на карточки....
Надоть посмотреть кэф на карточки....
Именно он, этот 17к засудил Краснодар, самым подлым образом, назначив пенальти - в природе несуществующий!!!!!!! И никто, тогда, ни гафло, ни вся эта компашка не требовала увольнения этого негодяя!!! У меня просто нет слов.
Именно он, этот 17к засудил Краснодар, самым подлым образом, назначив пенальти - в природе несуществующий!!!!!!! И никто, тогда, ни гафло, ни вся эта компашка не требовала увольнения этого негодяя!!! У меня просто нет слов.