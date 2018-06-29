  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Беларусь. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Адмира (Модлинг)Адмира -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---

Мидо: «Сборная России может удивить Испанию»

сегодня, 03:22
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия01.07.2018 в 17:00 Не начался

Известный в прошлом египетский футболист Хоссам Мидо поделился впечатлениями от выступления сборной России на ЧМ-2018 и высказался о предстоящей игре россиян против Испании в 1/8 финала турнира:

«Сборная России неплохо смотрится на этом турнире, особенно мне понравились два первых матча. Команда действовала очень здорово, выглядела надёжно и неплохо смотрелась в прессинге. Затем был очень сложный матч с Уругваем, где южноамериканцы одержали заслуженную победу. Теперь российскую команду ждёт ещё один очень непростой соперник в лице Испании. Но я думаю, у вашей сборной есть все шансы достойно выступить в плей-офф.

Головин, Жирков и Фернандес – классные игроки, их действительно не хватало на поле в игре с Уругваем. Они, безусловно, усилят игру команды в матче с Испанией. Мне нравятся не только эти российские футболисты, но и в целом вся ваша команда. Каждый знает, что нужно делать на поле, и делает это. Россия может удивить Испанию».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Инфантино: «Чемпионат мира меняет восприятие России, особенно на Западе»
Сегодня, 10:37 0
Ибрагимович: «Я завоевал мир. Теперь его завоевывает сборная Швеции»
Сегодня, 10:26 3
Тиаго Силва опроверг информацию о конфликте с Неймаром
Сегодня, 08:52 2
Фасио: «Думаю, мы неплохо сыграли с Хорватией, а с Нигерией показали ещё лучший настрой»
Сегодня, 07:36 3
Карвахаль: «Неймар? „Реал“ всегда хочет видеть у себя лучших из лучших»
Сегодня, 07:09 3
Бирхофф: «Решение о будущем Лёва нельзя принимать на горячую голову»
Сегодня, 05:33 1
Обсудить
Все комментарии
Ваша совесть
Ваша совесть
сегодня в 08:51
Шанс есть только один, если испанцы ну уж совсем недооценят нашу сборную или в душе не хотят проходить в 1/4. Удивить не сможем, так как нечем.
VIC2
VIC2
сегодня в 08:08
Неточность перевода: «Россия может рассмешить Испанию»
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:33
Помнится кто то там и Уругвай обещал удивить. А в результате потом удивлялся только Игорёк,тому что пропустил только три,а не как было запланировано тринадцать )
ekliziast
ekliziast
сегодня в 06:46
Если только голые на поле выйдут.
Mikhail40
Mikhail40
сегодня в 06:05
посмотрим и будем надеяться.сборная россия может удивить а может и наоборот развалить.ето зависит от того как у них сложится игра.и еще от судейства.иной раз попадется такой паразит который всю игру сломает.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:00
И удивит...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100