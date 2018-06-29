Мидо: «Сборная России может удивить Испанию»

Известный в прошлом египетский футболист Хоссам Мидо поделился впечатлениями от выступления сборной России на ЧМ-2018 и высказался о предстоящей игре россиян против Испании в 1/8 финала турнира:

«Сборная России неплохо смотрится на этом турнире, особенно мне понравились два первых матча. Команда действовала очень здорово, выглядела надёжно и неплохо смотрелась в прессинге. Затем был очень сложный матч с Уругваем, где южноамериканцы одержали заслуженную победу. Теперь российскую команду ждёт ещё один очень непростой соперник в лице Испании. Но я думаю, у вашей сборной есть все шансы достойно выступить в плей-офф.

Головин, Жирков и Фернандес – классные игроки, их действительно не хватало на поле в игре с Уругваем. Они, безусловно, усилят игру команды в матче с Испанией. Мне нравятся не только эти российские футболисты, но и в целом вся ваша команда. Каждый знает, что нужно делать на поле, и делает это. Россия может удивить Испанию».